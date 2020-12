Jeu Concours : gagnez 3×2 places pour « Rivière Sale » à La Pop

Toute La Culture et La Pop (Paris 19è arr.) vous font gagner 3×2 places pour la représentation Rivière Sale de Elisa Monteil et Raphaël Mouterde du 17 décembre 2020 à 19h30.

En 2016, la performeuse et créatrice sonore Élisa Monteil crée le site Super Sexouïe. Au cœur de cette démarche, une question : peut-on produire avec les potentialités du son des formes artistiques excitantes sans les images, sans les corps ? Parallèlement, Raphaël Mouterde explore ce même champ à travers la composition d’une pièce musicale électro-acoustique intitulée Tant que tu ne me tues pas. La mise en musique des sons de la pornographie alliée à un travail centré sur des voix chantées ouvre de nouvelles pistes.

Si le sexe est au cœur de Rivière Sale, c’est au travers du son. Le son agit comme complice, stimulant et provocant, partenaire de la performance et socle pour l’imaginaire. Il surgit des espaces et des sculptures les plus inattendus, où se transportent et se traduisent toute la complexité de nos désirs.

Bonne chance !