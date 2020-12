Les spectacles que l’on rêve de voir en janvier

Cela tient de la haute fiction, mais essayons de faire un truc fou : se projeter. Pas trop loin, il faudrait pas rêver trop fort, juste à un mois, c’est ça, se projeter à un mois.

Juste avant la rénovation, Boris Charmatz qui a vu le portrait que lui consacrait le Festival d’Automne avorté, présentera au Grand Palais La ronde-Happening tempête, une soirée qui sur le papier s’annonce participative et festive. Sa ronde sera une succession de duos où l’on verra danser entre autres, François Chaignaud, Raphaëlle Delaunay… On croise les doigts. Les 15 et 16 janvier, au Grand Palais.

Si la Covid n’a pas modifié quelque chose, c’est bien la permanence de la fermeture de la maison mère du Théâtre de la Ville. C’est donc comme dans le monde d’avant, en hors les murs que Dimitris Papaioannou dirigera (et dansera !) son New-York 2021, au Théâtre du Châtelet, du 27 au 30 janvier.

Allez, encore un peu de dance ! TWICE est une initiative du réseau pour la danse et la jeunesse LOOP, et du Gymnase (Roubaix). Elle consiste à enrichir et renouveler les créations jeune public en danse en passant commande à deux chorégraphes. Cette saison, Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek, de la compagnie Chatha, et Alexander Vantournhout prennent la relève. Ce sont deux danseuses de la compagnie Not Standing d’Alexander Vantournhout qui ont été choisies pour interpréter les deux créations, Hafiz et Aïcha. Du 13 au 16 janvier à Chaillot

Et on termine avec un peu de théâtre. Aurélien Bory dirige Podalydès aux Bouffes du Nord du 12 au 30 janvier pour La disparition du paysage.

Visuel : ©Marc Domage