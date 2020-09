JEU CONCOURS : 5 DVD du film ‘ARYTHMIE’ de Boris Khlebnikov à gagner

Pour la sortie DVD de ARYTHMIE, un film de Boris Khlebnikov, Toute La Culture et Epicentre films sont heureux de vous faire gagner 5 dvd.

Le synopsis de ‘Arythmie’

Katia et Oleg sont un couple d’urgentistes en Russie.

Oleg est brillant, mais son métier l’absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles, l’alcool l’aide à décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette relation. A l’hôpital, un nouveau directeur applique des réformes au service de la rentabilité. En réaction, Oleg s’affranchit de toute limite et l’équilibre du couple vacille plus encore.

Pour participer au jeu concours et remporter un DVD

Il vous suffit de remplir le formulaire si dessous en renseignant obligatoirement une adresse e-mail. Le tirage au sort aura lieu le 21 septembre, et les gagnants seront prévenu par mail.

Bonne chance !