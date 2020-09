La première liste du Goncourt 2020 est sortie

Présidé par Didier Decoin, le jury du prix Goncourt a dévoilé ce mardi 15 septembre la sélection de 15 romans qui se disputeront le plus prestigieux prix littéraire.

Parmi ces quinze romanciers, seul un recevra le Graal le 10 novembre prochain, succédant ainsi à Jean-Paul Dubois et son roman « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon ». Dans cette sélection figurent notamment quelques écrivains qui ont déjà flirté avec la liste : Emmanuel Carrère a quitté le Royaume, et revient pour nous parler de Yoga ainsi que de sa cohabitation avec l’angoisse, et Tobie Nathan traverse les époques, entre mémoire fantomatique et volonté farouche de bâtir un avenir dans la Société des belles personnes.

Mohammed AÏSSAOUI, Les Funambules (Gallimard)

Djaïli AMADOU AMAL, Les Impatientes (Emmanuelle Collas)

Miguel BONNEFOY, Héritage (Rivages)

Emmanuel CARRÈRE, Yoga (P.O.L)

Sarah CHICHE, Saturne (Seuil)

Irène FRAIN, Un crime sans importance (Seuil)

Lola LAFON, Chavirer (Actes Sud)

Hervé LE TELLIER, L’Anomalie (Gallimard)

Jean-Pierre MARTIN, Mes fous (L’Olivier)

Carole MARTINEZ, Les Roses fauves (Gallimard)

Tobie NATHAN, La Société des Belles Personnes (Stock)

Camille PASCAL, La Chambre des dupes (Plon)

Maël RENOUARD, L’Historiographe du Royaume (Grasset)

Maud SIMONNOT, L’Enfant céleste (L’Observatoire)

Camille de TOLEDO, Thésée, sa vie nouvelle (Verdier)

