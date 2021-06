Gagnez 2×2 places pour « D’un rêve » de Salia Sanou

À l'occasion de la 41e édition du Festival Montpellier Danse, D'un rêve de Salia Sanou à l'Opéra Berlioz / le Corum.

Comme un rêve…

Le départ du projet de cette nouvelle création de Salia Sanou, D’un rêve, s’inscrit dans la dimension du rêve. « Quel est le rêve le plus prégnant de chacun et comment s’élabore t’il ? Surtout existe-il encore la possibilité d’un rêve collectif et universel ? » s’interroge aujourd’hui le chorégraphe. Et de citer le puissant « I have a dream » de Martin Luther King comme hymne de résistance et d’altérité plus que jamais actuel. De pièce en pièce, Salia Sanou a creusé la question « de la frontière comme de l’exil, des horizons à venir » Clameur des arènes ou Multiple-s en portaient la trace.

D’un rêve se veut une comédie dansée pour une douzaine d’interprètes comme « un entrelacs » entre musique et mouvement au gré de la « dramaturgie dépliant le sens du chaos au rêve ». La musique se veut à la croisée des genres, confiée au tandem Capitaine Alexandre / Gaël Faye pour les textes et Lokua Kanza pour la musique. La poésie singulière et collective ici revendiquée infuse la grammaire du geste. « J’imagine la création D’un rêve comme un souffle, comme une pulsion ou tout simplement comme un ré-enchantement ».

