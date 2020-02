5×2 places à gagner pour le concert de Samba De La Muerte le 24 février à la Maroquinerie

Après le rayonnant « Colors » et deux EP aux sonorités plus électroniques (OK! et Les Passagers), le groupe Samba De La Muerte nous revient en 2019 avec « A Life with Large Opening », nouvel album à l’identité forte. Affirmation d’un style, d’une volonté touchante de délivrer par leur musique un grand souffle de liberté. Dans la lignée des ovnis anglais de Mount Kimbie ou encore Caribou, Samba De La Muerte s’exerce à rendre la musique électronique la plus organique possible. Ils seront pour la première fois à La Maroquinerie pour nous présenter cet album et leur nouveau live toujours plus transcendant et rempli de nouveautés