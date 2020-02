5 pass à gagner pour le Festival FRACA!!! le 10 et 11 mars au Café de la Danse

Le label 100% féminin et féministe FRACA!!! créé par les trois artistes Katel, Robi et Émilie Marsh fait son mini-festival au Café de la danse en Mars! Le 10 ROBI (+ Monsieur K), Le 11 SuperBravo (+ Julien Gasc) accompagnés par une exposition des dessins de Julie Gasnier et des afters avec DJ sets FRACA!!!

Bonne chance !