Le Palais de la Porte Dorée sublimé par la créativité de Christian Louboutin

Du 26 février au 26 juillet 2020, le chausseur le plus célèbre du monde – Christian Louboutin – investit l’enceinte du Palais de la Porte Dorée pour une exposition qui, loin d’avoir été imaginée comme une rétrospective, marque un moment créatif supplémentaire dans sa carrière.

L’exposition, divisée en deux parties, ne peut que subjuguer de part sa scénographie. Mais avec Olivier Gabet – directeur du Musée des Arts Décoratifs – au commissariat on pouvait s’y attendre ! Au lieu de se pencher uniquement sur le travail de Christian Louboutin, il a en effet tenu à concevoir le tout en étroite collaboration avec le créateur. Le résultat est bluffant, permettant au visiteur de s’immerger dans l’ensemble de l’univers du designer et notamment au plus près de ses influences et des méthodes de travail qui en découlent. L’expérience proposée, étant le résultat de plus de deux années de travail, est un véritable voyage se voulant jubilatoire : poésie et sensibilité sont ici exacerbées pour mettre en avant ce nouveau langage universel qu’est la mode, et cela de manière didactique.

« Cette exposition est une célébration, et non une rétrospective. C’est pour cela que je ne voulais pas oublier le travail d’équipe et valoriser l’échange de points de vue que j’ai pu avoir au cours de ma carrière tout en en initiant de nouveaux spécialement pour cette célébration. » expliqua Christian Louboutin au sujet de collaborations avec David Lynch, Lisa Reihana sans oublier la Maison du Vitrail.

En 30 ans, les chaussures aux semelles rouges ont pris une telle place dans l’imaginaire collectif qu’elles sont entrées dans le langage courant : acheter des « louboutins » ne connote aucune ambiguïté concernant le produit procuré. Mais l’exposition prend soin de consacrer tout un chapitre aux créations de Christian Louboutin avant cette signature colorée mondialement connue dans « Early Years ».

L’exposition met donc un point d’honneur à répondre à une problématique bien plus large qu’est « Comment un objet d’usage devient-il le catalyseur de la culture populaire ? ». Elle saura également attirer ceux qui n’ont peut-être jamais poussé les portes d’un musée, idée ravissant Christian Louboutin dont la curiosité ne se limite pas qu’à la mode.