3×2 places pour le concert « Les Voix lointaines » par Orpheus XXI du samedi 17 octobre à Pontoise

Toute La Culture et le Festival Baroque de Pontoise vous font gagner 3×2 places pour le concert « Les Voix lointaines » par Orpheus XXI le samedi 17 octobre 2020 à 20h30 à Pontoise – Dôme, place de l’hôtel de Ville. Bonne chance !

Impossible de choisir entre musique baroque et musique traditionnelle ? Cette échappée en Méditerranée et au-delà est faite pour vous ! Nous possédons deux voix. L’une, est sonore, sociale, publique. L’autre est intérieure, secrète, elle accompagne nos faits et gestes, les commentent. C’est cette deuxième voix que l’ensemble Orpheus XXI, créé par Jordi Savall et rassemblant des musiciens immigrants et réfugiés, entend faire chanter.

Par Orpheus XXI avec Waed Bouhassoun (chant et oud), Moslem Rahal (ney), Rusan Filiztek (saz, chant et percussions), Ne?et Kutas (percussions), Georgi Dimitrov (qânûn), Mojtaba Fasiih (chant), Mostafa Taleb (kamânche), Hovhannes Karakhanyan (duduk).