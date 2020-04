« Si tu vois ma mère », le premier film de Nathanaël Guedj

Récemment décédé Monique (Noémie Lvovsky) continue de hanter Max, son fils. Quand ce dernier tombe amoureux d’Ohiana (Sara Giraudeau), cette mère hallucinée devient vite encombrante. L’attendrissant film de Nathanael Guedj (à voir sur Arte à partir du 10 Avril) hésite entre humour et émotion, mêlant film d’ado et psychanalyse de comptoir.

Le titre est inspiré d’une chanson de Sidney Bechett. Un fils est visité par le spectre de sa mère drapée dans un kimono. Envahi par un sentiment de culpabilité, ce fils qui n’a pas répondu à une mère qui succombait seule à une crise cardiaque, décide de profiter au maximum de la vision de cette mère. Quitte à s’isoler de ses proches. Le film raconte aussi une romance. Lorsque Max (Félix Moati) tombe amoureux, le spectre de sa mère refuse de céder la place. Le loufoque est sensass et la comédie légère.

Une mère est une femme comme les autres, mais quand même!

Ceux qui pensent à Fanny et Alexandre de Ingmar Bergman, à Hamlet de Shakespeare ou au Complot d’Oedipe de Woody Allen seront déçus. Avec eux, ceux qui veulent y disséquer une psychanalyse du lien mère-fils. Il n’empêche. Le film captive et réserve quelques très belles surprises. Nathanael Guedj obtient notre adhésion. Même la séquence de fusion mère-fils psychanalytiquement extravagante réussit à être cinématographiquement admirable. Les péripéties se succèdent à un rythme qui nous garde sous tension ; et la chute est savoureuse. Max sera sauvé de son identification à sa mère par l’amour et par une découverte terrible : une mère est une femme comme les autres. Noémie Lvovsky est attachante et délicieusement énervante dans le rôle de la mère possessive et sadisante. Sara Giraudeau émeut dans le rôle d’une psy qui veut y croire coûte que coûte. Le film est aussi l’occasion de savourer le talent de David Boring dit Estéban, acteur français et chanteur du groupe Naive New Beaters.

Si tu vois ma mère est une authentique comédie romantique urbaine au sein du Bordeaux Hausmanien. Les salles de cinéma fermées pour cause de confinement, sa sortie sur Arte est une chance à saisir. Les mots d’esprit, le rythme et l’ambiance joyeusement immature garantissent notre plaisir de spectateur.