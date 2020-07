The Crown aura finalement une saison 6

Pour notre plus grand bonheur, Netflix annonce une sixième et dernière saison pour l’excellente série sur la famille royale britannique, comme l’avait prévu Peter Morgan à l’origine.

Netflix l’a annoncé hier sur les réseaux sociaux, The Crown aura finalement une sixième saison ! Alors qu’en janvier dernier, Peter Morgan, créateur de la série, expliquait vouloir s’arrêter à l’issue de la saison 5, il semble bien avoir changé d’avis. “Quand nous avons entamé les discussions sur les intrigues de la saison 5, il nous est vite apparu que nous devions revenir au plan d’origine et faire six saisons, pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire”, explique-t-il dans un communiqué.

*prend une tasse de thé* Oh bonjour, voici un message de la part de la Reine : nous avons le plaisir d’annoncer que la série “The Crown” est renouvelée pour une sixième et dernière saison. Elle sera diffusée prochainement sur la plateforme Netflix. *pose la tasse de thé* — Netflix France (@NetflixFR) July 9, 2020

Les saisons 5 et 6 de la série britannique traiteront d’une nouvelle période et verront ainsi arriver une nouvelle bande d’acteurs. Pour le personnage de la reine Elisabeth II, c’est Imelda Staunton, connue pour son rôle impitoyable de Dolores Ombrage dans Harry Potter, qui reprendra le flambeau après Olivia Colman. Peter Morgan précise que la sixième saison, qui sera bien la dernière, servira à couvrir plus en détail la période abordée dans saison 5. Cela signifie donc que la série ne remontera pas jusqu’au XXIe siècle, comme certains se sont amusé à imaginer après l’annonce, mais qu’elle évoquera plus longuement la décennie des années 1990, marquée par la mort de Diana.

Aucune date de tournage n’est encore prévue alors que la production de la quatrième saison, attendue pour la fin de l’année, est toujours en cours. La prochaine saison sera portée sur les années 1980, où nous pourrons voir à l’écran les personnages de Lady Diana et de Margaret Thatcher, interprétées respectivement par les fabuleuses Emma Corrin et Gillian Anderson.

Visuel : Affiche de la série © Netflix