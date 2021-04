Mon « amie » Adèle : triangle amoureux explosif sur Netflix

La mini-série en 6 épisodes Mon amie Adèle revisite le triangle amoureux et lui apporte pas mal d’épices et d’explosifs sur Netflix… A regarder vraiment jusqu’au dernier épisode.

David, le beau et réputé psychiatre vit le parfait amour avec la très belle Adèle Ils vivent tous deux dans une magnifique demeure anglaise et l’argent coule à flot. Leur mariage est le reflet du bonheur intégral, digne des meilleurs magazines sur papier glacé sauf que les craquements apparaissent rapidement…

Des secrets bien enfouis

Dès le premier épisode, le beau David à l’accent écossais rocailleux et au goût prononcé pour le whisky, s’éprend de Louise, une jeune mère de famille, abandonnée par un mari volage.

De plus, il exerce un contrôle strict sur sa femme Adèle l’appelant tous les jours à la maison afin de vérifier qu’elle ne sorte pas trop loin. Il la gave de médicaments.

La belle Adèle, quant à elle, semble porter un très lourd passé entre hôpital psychiatrique, incendie et « grand amour » avec David.

Enfin, Louise, la mère de famille, amante de David, n’est autre que sa secrétaire au cabinet psychiatrique. Elle voit défiler ses patients dont beaucoup sont dangereux.

Et, surtout, elle devient la meilleure amie d’Adèle qui se sent très seule dans son monde de luxe et de médicaments

Une série prenante

Au fil des 6 épisodes, le réalisateur distille avec parcimonie des indices afin de montrer que le passé de David et Adèle pèse lourd sur le présent. Pourquoi Adèle aime David depuis son plus jeune âge ?

David l’aime-t’il en retour ou un secret les lie à vie ?

Que s’est il vraiment passé lors de l’incendie ? Deux versions contradictoires évoluent pendant la série.

D’où proviennent les mystérieux cauchemars de Louise ?

Ce trio infernal entre vaudeville et thriller, limite fantastique va-t’il exploser ?

Une explosion finale

Amateurs et amatrices de sensations fortes, il est nécessaire de bien regarder le dernier épisode et jusque la dernière minute. Toutes les clefs de la série sont là dans cette minute où l’intrigue de la série est totalement résolue.

Qui de Louise, Adèle, David manipule les deux autres ?

Mon amie Adèle (Behind her eyes), d’après un roman de Sarah Pinborough, réalisé Eric Richter Strand, avec imona Brown, Tom Bateman, Eve Hewson, 6X60 minutes, série britannique sortie le 17 février 2021 sur Netflix.