« Bad Banks », saison 2 : Paula Beer reprend son costume de Trader le 6 février sur arte

Série allemande au coeur de la stratégie, de la moralité fluctuant avec le marché et de la vie privée très relative des traders, Bad Banks reprend du collier les 6 et 7 février sur arte.

La jeune et ambitieuse Jana Liekam (Paula Beer, découverte en France avec le Franz de François Ozon) travaille dans une banque d’investissement au Luxembourg, où elle vit avec son amoureux et la fille de ce dernier. Brusquement virée par son boss pour avoir été plus brillante que lui, elle trouve par sa grande boss un poste à Frankfort dans l’équipée sauvage de Gabriel Fenger pour développer le même produit structuré qui parie sur la dangerosité et la violences des séismes en Californie, mais en mieux… Mais dès le tout début de la deuxième saison, on a bien l’impression qu’elle s’est fourrée dans la gueule du loup.

Tension, brushing parfait et horde de jeunes gens brillants et sans vergogne, le monde de la finance à l’Allemande et à Francfort est un tableau bien singulier que nous dresse cette série où le seul viatique semble être celui de la stratégie machiavélique, qui l’emporte souvent même sur l’appât du gain, mais fait tout autant oublier l’humain, aussi bien la vie privée des investisseurs stars, que le sens de leurs promesses où l’idée que derrière les chiffres, il y a des gens… Un brin moralisatrice, assez joliment habitée par une Paula Beer qui oscille entre froideur et colères d’enfants irrésistibles, la série peut se montrer caricaturale mais jamais ennuyeuse. La saison 2 est à découvrir les 6 et 7 février sur Arte. Et les deux saisons 1 et 2 seront disponibles sur arte du 4 février au 5 mars 2020.

Bad banks – saison 2, Une série créée par Oliver Kienle, Réalisation : Christian Zubert, Avec Paula Beer, Désirée Nosbusch, Barry Atsma, Jean-Marc Barr, Coproduction : ARTE/ZDF, Letterbox Filmproduktion, Iris Productions, Real Film Berlin GmbH, Allemagne/Luxembourg/France, 2020, 6×52?, VOSTF/VF.

visuel : Zur ARTE-Sendung, Bad Banks II (3/6), (3): Kollateralschaden Jana (Paula Beer) und GreenWallet-Gründer Ben (Noah Saavedra) kommen sich näher. © ZDF/Letterbox Filmproduktion/Fabrizio Maltese