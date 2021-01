Les séries attendues en janvier

Entre monde réduit à néant, chasse aux soucoupes volantes, poupée diabolique ou encore royaume enchanté, cette rentrée 2021 assure aux sériephiles un large éventail d’émotions. Petit tour d’horizon avec nous des séries les plus attendues ce mois-ci.

Le Fléau – Saison 1

Adapté du roman éponyme de Stephen King (The Stand, 1978), la mini-série Le Fléau promet déjà une bien meilleure retranscription que ses récentes consœurs (The Outsider, The Mist, Under the Dome) ou sa version de 1994. Au menu du Fléau : un monde post-apocalyptique dont 99% de la population mondiale fut ravagée par une pandémie, et dans lequel réside un petit groupe de survivants (avec au casting : Alexander Skarsgård, Whoopi Goldberg, mais aussi James Marsden). Le premier épisode est d’hors et déjà disponible sur l’application Starzplay pour iOS et Android, et via Prime Video.

Dès le 3 janvier, sur StarzPlay.

OVNI(s) – Saison 1

Voilà une série qui n’a sans doute jamais aussi bien porté son nom. Mêlant science-fiction et comédie, cette nouvelle pépite française par les scénaristes de Fais pas ci, fais pas ça et Têtard risque de vous surprendre. Au programme : débusquer les petits hommes verts et leurs vaisseaux au sein du GEPAN (le groupe d’études des phénomènes aérospatiaux non identifiés). On suit le héros principal (interprété par Melvil Poupaud) dans cette époque riche et loufoque que sont les années 70. OVNI(s) sera diffusée sur Canal+ tous les lundis soirs, du 11 janvier au 1er février, et simultanément disponible sur application.

Dès le 11 janvier sur Canal+.

Servant – Saison 2

Un an après avoir terrifié le public, Servant revient avec une nouvelle salve d’épisodes. La création de Tony Basgallaop et M. Night Shyamalan (Incassable, Split) débordait d’ambition. Pour rappel, la saison 1 suivait la frissonnante histoire d’un couple (campé par Lauren Ambrose et Toby Kebbell) qui embauchèrent une nounou pour veiller sur leur nouveau-né Jericho. La surprise ? Jericho est en réalité un faux bébé en plastique, servant de substitution au vrai nourrisson mort peu de temps avant. Le soucis ? Cette nounou parfaite s’occupe de la poupée comme s’il était son propre enfant. La saison 2 promet un plongeon encore plus profond dans les thèmes, de quoi passer d’autres nuits blanches en perspective.

Dès le 15 janvier sur Apple TV+.

WandaVision – Saison 1

2021 sera une année riche en séries dérivées de l’univers cinématographique Marvel. Le choix est vaste, parmi celui-ci : WandaVision. Elizabeth Olson (sous les traits de Wanda Maximoff aka Scarlet Witch) et Paul Bettany (interprétant Vision) sont un couple aux superpouvoirs explosifs, vivant dans une de ces peintures figées d’Edward Hopper… mais pour encore longtemps ? Entre schéma de série classique et univers détonnant de super héro, un résultat inoubliable. Présentée sous la forme d’une mini série de neuf épisodes et produite par Marvel Studios, WandaVision sera disponible sur Disney+ le 15 janvier.

Le 15 janvier sur Disney+.

Désenchantée – Partie 3

Enfin un peu de magie en ce début d’année. Désenchantée revient pour de nouvelles aventures et avec elle, les attachants Luci, Bean et Elfo. Par le créateur des Simpsons Matt Groenig, Désenchantée suit les péripéties dans un monde médiéval d’une princesse peu banale, son acolyte aux yeux grands ouverts et son démon personnel. Depuis le début de la saison 1, on assiste aux épreuves du trio frôlant parfois la mort. La fin de la saison 2 laissait les spectateurs devant le destin de Bean. Cette troisième saison composée de 20 épisodes lui sera grandement consacrée, sans toutefois mettre de côté les autres intrigues et personnages. Dreamland n’attend plus que vous.

Le 15 janvier, sur Netflix.

Pixar popcorn – Anthologie / Court-métrage

Pixar popcorn est sans nul doute LA surprise du mois. Réunissant plusieurs personnages cultes de l’univers Pixar (dont certains de Toy Story, Coco, Les Indestructibles ou encore Le Monde de Dory), cette mini série est constituée pour le moment de huit épisodes dont la durée varie entre trois et quatre minutes. La réalisation est signée par de nombreux animateurs ayant contribué à l’univers Pixar depuis ses tout débuts. Quelle meilleure nouvelle que de retrouver Woody et ses amis ?

Le 22 janvier sur Disney+.

Visuel : © Laetitia Laralde