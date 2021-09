Le passionnant, cru et rigolard documentaire Raw ! Uncut ! Video !, à l’Étrange Festival 2021

Un documentaire décrivant une époque d’expérimentations en termes de porno gay amateur, avec un ingrédient essentiel : l’humour.

Vie et travail du studio de production et de tournage Palm Drive Video, fondé au milieu des années 80, en Californie, par Jack Fritscher et Mark Hemry. Au sein d’un paisible cadre rural, ce duo mit en chantier et filma une masse de vidéos porno gays fétichistes, donnant à voir une foule de pratiques peu communes érotisant et fétichisant beaucoup de choses, souvent effectuées par des amateurs volontaires et consentants, dans une atmosphère solaire. La présence d’une seule personne à l’image devant faciliter l’adresse de celle-ci au spectateur, et leur « communication ».

Signé par Alex Clausen et Ryan A. White, ce documentaire exhibe un grand nombre des vidéos produites dans ce cadre. Il les met en contexte, et en perspective avec les temps actuels, au fil d’un montage limpide, sans lourdeur ou passages trop théoriques.

Surtout, il parvient à rester tout du long imprégné par l’essence de la démarche opérée au milieu des années 80 par ceux qu’il décrit : humour et côté détendu irriguent l’atmosphère. Mettant en avant en quoi cette démarche se voulait engagée, en ces années où le sida faisait rage, le film préfère au final saisir le côté jovial et solaire de ceux qui la mirent en œuvre plutôt que leur rendre un hommage sérieux et lourd. On le remercie à ce titre.

L’Étrange Festival 2021 a constitué une occasion idéale pour découvrir ce documentaire récent, qui aura du mal à être exploité dans les circuits normaux en France du fait de sa crudité (moins désespérée que celle des travaux anciens de Fred Halsted). On est heureux d’avoir pu le voir dans les salles de projection du Forum des images, à Paris, et d’avoir croisé au fil de ses images, outre Rick Castro qui s’y exprime, les ombres d’artistes tels que Joao Pedro Rodrigues, ou Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic.

Visuel : affiche de Raw ! Uncut ! Video !