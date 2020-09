Gagnez 5×2 places pour le Festival Biarritz Amérique latine

Toute La Culture et le Festival Biarritz Amérique latine vous font gagner 5×2 places pour le film de votre choix programmé durant l’événement qui se tient du 28 septembre au 4 octobre à Biarritz. Bonne chance !

C’est quoi le Festival Biarritz Amérique latine ?

Créé en 1991, le Festival Biarritz Amérique latine, dont la 29ème édition se tiendra du 28 septembre au 4 octobre, est une manifestation de référence pour la diffusion des cultures d’Amérique latine en Europe.

Il est une occasion unique de découvrir en plus de 50 films les dernières productions de tout le continent. Trois compétitions mettent en lumière courts métrages, longs métrages de fiction et documentaires, ainsi que de nombreux autres films inédits en France.

Le focus de l’édition 2020, Latinos in the USA, interroge les rapports entre les Etats-Unis et l’Amérique latine et explore les contributions des communautés latino-américaines à la culture états-unienne, à l’ère Trump.

Outre sa programmation cinématographique, Biarritz fête les expressions culturelles latino-américaines sous toutes leurs formes : musiques, rencontres littéraires et universitaires, expositions, marché artisanal.

