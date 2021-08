Réédition : « Hors d’atteinte » de Steven Soderbergh

Courant mai, les éditions Rimini ressortaient Hors d’atteinte (Out of Sight) de Steven Soderbergh, d’après Elmore Leonard, monument de coolitude nineties au casting quatre étoiles passé pourtant un peu inaperçu à l’époque.

Par Mathieu Ash

Le malfrat malchanceux et la jolie marshall

Alors qu’il s’évade de son troisième séjour en prison, Jack Foley, braqueur de banque au charme indiscutable, se retrouve, par un hasard de circonstance, enfermé dans un coffre de voiture avec Karen Sisco, une jolie marshall qui tentait de s’interposer. Coincés dans ce lieu exigu, ils font connaissance et très vite Jack rêve d’une autre rencontre…

Le renouveau de Soderbergh

Après avoir été l’un des plus jeunes lauréats de la Palme d’Or avec Sexe Mensonges et Vidéo, couronné au festival de cannes 1989, et parachuté chef de file du nouveau cinéma indépendant américain, Steven Soderbergh connu des années 90 plutôt difficiles. Bien qu’abordant des genres tous différents, ses trois films suivants, Kafka, King of the hill et À fleur de peau, furent des échecs et les deux suivants, Schizopolis et Gray’s anatomy, l’un expérimental, l’autre documentaire, connurent des sorties confidentielles. C’est donc à un cinéaste hésitant que le studio Universal (qui a déjà distribué deux de ses films) s’adressa courant 1996 pour adapter le scénario de Scott Frank d’après le roman d’Elmore Leonard.

Avec son scénario à la croisée des genres, Hors d’atteinte est, pour la carrière de son réalisateur, une véritable bouffée d’oxygène. Mélange de film de prison, de braquage et de comédie romantique, le film est un irrésistible jeu de chat et la souris romantique au ton nettement plus léger que les précédents films de son auteur. George Clooney est parfait en néo Cary Grant et Jennifer Lopez bien plus convaincante que ses clips de l’époque ne pouvaient le laisser penser. La mise en scène est fluide et, même si elle expérimente parfois de manière un peu voyante, (arrêts sur image, passage d’une photo chaude en Floride à une photo froide à Detroit) elle reste avant tout cool et funky. Le film possède en outre une solide bande originale composée par le dj britannique David Holmes, qui fit, pour l’occasion, son marché chez Lalo Schifrin et Quincy Jones. Holmes qui reviendra, par la suite, accompagner les films de Soderbergh (Ocean’s 11, 12, 13, Haywire, Logan Lucky…) Le petit succès commercial du film l’installe comme solide faiseur aux yeux des studios et lui permet de retrouver les faveurs de la critique.

Une distribution de rêve

Mais la plus grande qualité d’Hors d’atteinte c’est sa galerie de personnages et le casting qui va avec. Car en plus de son couple de vedettes qui, à l’époque, n’ont pas fait complètement leurs preuves sur grand écran (George Clooney et Jennifer Lopez) on retrouve tout un wagon d’excellent.e.s comédien.ne.s : Don Cheadle, Ving Rahmes, Catherine Keener, Dennis Farina, Steve Zahn, Albert Brook, Nancy Allen, Viola Davis, Samuel L. Jackson et Michael Keaton, qui reprend le rôle qu’il jouait déjà dans Jackie Brown de Quentin Tarantino, déjà adapté du même auteur.

Les regarder se succéder pour interpréter du Elmore Leonard a visiblement mis Soderbergh en joie et c’est cette joie qu’il nous fait partager avec ce film. Petit bonbon cool et funky à redécouvrir.

En Bonus en plus du commentaire audio du réalisateur et du scénariste, des scènes coupées et du making of déjà présent sur l’édition précédente, Rimini éditions propose une conversation entre Frédéric Mercier (Transfuge) et Mathieu Macheret (Le Monde/France Culture) revenant sur le film et la carrière de Soderbegh.

Hors d’atteinte (Out of Sight) de Steven Soderbergh. USA 1998. 123 min. Combo DVD/Blu-ray chez Rimini Editions, 24,90 euros.

visuel : couverture du dd-vd