Patrice Leconte en 3 films libres et restaurés chez Pathé

Alors qu’il nous prépare pour 2021 une adaptation des Bijoux de la Castafiore de Hergé, l’inclassable Patrice Leconte qui a pu passer des Bronzés à la Fille sur le Pont est à redécouvrir en trois films restaurés chez Pathé : Tandem, Monsieur Hire & Tango. Plongée dans un univers libre, mouvant, avec des très grands acteurs.

En deux road-movies, Tandem (1987) et Tango (1993) et un film beaucoup plus intérieur, acclamé à Cannes en 1989 et césarisé, Monsieur Hire, ce sont une dizaine d’acteurs géniaux qui défilent : Michel Blanc, Sandrine Bonnaire, Jean Rochefort, Carole Bouquet, Michèle Laroque, Richard Bohringer, Thierry Lhermitte, Judith Godrèche, Gérard Jugnot, Elodie Bouchez et Philippe Noiret, mais aussi des ascenseurs émotionnels entre comédie et drame, registre grivois et psychologie profonde.

Inclassable, Patrice Leconte est évidemment excellent dans la comédie de mœurs Tango où il faut se remettre dans les années 1970 pour suivre les lieux communs que trois hommes en charge de tuer la femme d’un d’entre eux disent du « sexe faible »; il est inattendu dans le registre trouble et l’adaptation de Simenon avec Monsieur Hire qui a su bouleverser le public et la critique de son temps; mais il est au meilleur de lui-même dans le registre subtil de l’émotion profonde du « Tandem » Rochefort/ Jugnot parcourant les routes de France dans un dernier tour de jeu télévisé.

Il y a des courses poursuites de bagnoles, des remakes de Hitchock en avion, des scènes de restaurants flamboyantes, des frôlements du cou, des meurtres, des rires, de longs monologues, quelques dialogues cinglants et une formidable quête de sens dans cet échantillon de comédie humaine que représentent ces trois films qui ont 30 ans et font une coupe fascinante dans la France de leur temps.

La restauration opérée par Pathé rend leurs couleurs hautes à ces œuvres qui ne sont pas encore devenues tout à fait classique et qu’on gagner à voir et à revoir, ne serait-ce que pour le jeu incroyable des acteurs et des actrices qu’on sent parfaitement libres devant la caméra toujours surprenante de Patrice Leconte A voir ou à revoir avec gourmandise et curiosité !

Informations pratiques

Tandem (1987), Avec Jean Rochefort, Gérard Jugnot, Sylvie Granotier, Julie Jézéquel, Jean-Claude Dreyfus, Bonus : Retour sur Tandem : Entretien avec Patrice Leconte (45 min) / Document d’archive : interview de tournage de Jean Rochefort (13 min)

Monsieur Hire (1989), Avec Michel Blanc, Sandrine Bonnaire, Luc Thuillier, André Wilms. Bonus : Regards sur Monsieur Hire : entretiens avec Patrice Leconte et Sandrine Bonnaire (37 min) / Document d’archive : Extraits de la conférence de presse du film donnée au festival de Cannes de 1989 (20 min)

Tango (1993), Avec Philippe Noiret, Richard Bohringer, Thierry Lhermitte, Carole Bouquet, Michèle Laroque, Jean Rochefort, Miou-Miou, Judith Godrèche, Bonus: Retour sur Tango : entretiens avec Patrice Leconte et Thierry Lhermitte (32 min). Chaque combo DVD/ BR: 19,99 euros.

visuels : DR et couvertures des dvds et blu-rays