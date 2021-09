Cinderella : Amazon Prime propose une version musicale et post-meetoo de Cendrillon

Avec Camilla Cabello en Cendrillon, et sous forme de comédie musicale où elle milite pour l’indépendance des femmes et le Prince pour la liberté de son mode de vie, Amazon Prime propose une Cinderella contemporaine sous ses décors rétro. Plus subversif qu’il n’y paraît ? En tout cas bien agréable à regarder et à écouter...

Cendrillon ou le woman’s power

Dans un village de pâte à modeler au rétro kitsch qui fait penser à la Mélodie du Bonheur, le conte de Perrault est réactivé devant un peuple hype-actif et métissé. Pastiche d’un petit village totalitaire à la Dogville ? En tout cas, l’on adore les scènes de chœurs et de proclamation publique menées avec hip-hop et énergie par Ben Bailey Smith. Et alors que Camilla Cabello campe une « Ella »- Cendrillon modéliste, qui ne tient pas en place et n’a même pas envie d’aller au bal pour commencer… Et néanmoins martyrisée par une belle-mère plus fine et donc plus cruelle que jamais (Idina Mezl)… Le roi, lui (Pierce Brosnan) veut mettre fin à la vie légère de son fils (Nicholas Galitzine, qui est vraiment la découverte vocale du film), qui revendique le droit de choisir sa belle. À tout prendre, il va vers la plus impertinente : Ella ! Quant à la marraine, c’est le sublime Billy Porter dans une robe glamour couleur citrouille disco…

Une BO canon

C’est donc une femme, Kay Cannon, la réalisatrice de Pitch Perfect qui nous propose de faire entrer Cendrillon en l’an 2021, avec comme argument massue la musique. Celle-ci, signée par Mychael Danna et Jessica Weiss est simplement irrésistible. Medley de chansons connus de tous et très mélangées (« You gotta Be » de Des’ree se télescope avec « Rythm Nation » de Janet Jackson et « Material Girl » de Madonna côtoie « Somebody to love » de Freedie Mercury), Cinderella pulse une énergie communicative, à l’image de son actrice principale Camilla Cabello qui sautille en permanence aussi bien dans sa cave de souillon que sur les plus hautes statues du royaume. Rafraichissant et joyeux !

Cinderella, de Kay Cannon, avec Camila Cabello, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter, Pierce Brosnan, Amazon Prime, 113 minutes, en ligne depuis le 3 septembre 2021. Visuel : affiche