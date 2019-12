« Atlantis » de l’ukrainien Valentyn Vasyanovych remporte la flèche de Cristal au Arcs Film Festival

La 11e édition des Arcs Film Festival s’est clôturée vendredi 20 décembre dans une ambiance chaleureuse (lire notre live-report) où toute l’équipe est montée sur scène pour célébrer une édition d’exception où les grèves n’ont découragé presque aucun invité.

Le jury du court- métrage a décerné le premier prix de la soirée. Présidé par la réalisatrice Houda Benyamina (réalisatrice), accompagnée de Agathe Bonitzer (comédienne), Aurélie Chesné (conseillère programmes courts France Télévision), Aude Gogny-Goubert (réalisatrice, autrice et comédienne), Guillaume Gouix (acteur et réalisateur), Kacey Mottet Klein (comédien) et Olga Pärn (réalisatrice, illustratrice), il attribue le Grand Prix à BEAST de Aasne Vaa Greibrokk et donne deux mentions spéciales.

Le prix Cineuropa est allé en son absence à Instinct de Halina Reijn, film qui a aussi été primé par les lycéens de Bourg Saint Maurice, Albertville et Chambéry qui lui ont remis le prix du Jury Jeune en français et en anglais.

Le prix de la Presse, décerné par un jury composé de Lily Bloom (Le Cercle), Emily Barnett (Marie Claire, Le Cercle), Bruno Deruisseau (Les Inrockuptibles) et Erick Grisel (Glamour), a été remis au film de Jan-Ole Gerster, Lara Jenkins. Un film porté par son actrice principale et qui sortira le 26 février. Il est distribué par KMBO. Le réalisateur était là en personne, très ému, pour recevoir son prix.

Une spectatrice « modèle » est montée sur scène pour annoncer le prix du public, qui a été remis à Benni, de Nora Fingscheidt qui sortira le 4 mars, distribué par Ad Vitam.

Le jury, présidé par le réalisateur Guillaume Nicloux, accompagné de Santiago Amigorena (scénariste, producteur, auteur), Mélanie De Basio (musicienne), Nina Hoss (comédienne), Atiq Rahimi (réalisateur, auteur) et Antoine Reinartz (comédien) a décerné six prix. Après un mot long et heureux de son président saluant la qualité des films en compétition et la pugnacité de ses collègues, le jury a remis son palmarès :

_ La Flèche de Cristal, a été remise en présence de l’équipe à Atlantis, film « puissant » selon le mot de Guillaume Nicloux et réalisé par Valentyn Vasyanovych.

– Le Grand Prix du Jury a été attribué à The Rocks, de Sarah Gavron, qui a beaucoup fait pleurer le jury et qui sortira le 29 avril, distribué par Haut et Court..

-Le prix de la Musique originale à été attribué par la Sacem à Kjartan Sveinsson pour le film Echo, qui sortira le 1er janvier distribué par Jour2Fête.

– Le prix de la meilleure photographie revient à Basil da Cunha pour le film O fim do Mundo.

– Deux prix d’interprétation pas forcément genrés, ont été décernés à Nichola Burley & Roxanne Screamshaw pour le film Lynn et Lucy, de Fyzal Boulifz et à Carice van Houten, pour le film Instinct d’Halina Reijn

Visuel (c) Yh