Le Livre du Trésor – Rébecca Dautremer, Brunetto Latini – Images magiques d’un bestiaire merveilleux

« La Collection » de Grasset Jeunesse est conçue comme un lieu de rencontre entre le texte et l’image. En s’appuyant sur un patrimoine littéraire aussi foisonnant que passionnant, La Collection prend le parti de rééditer des textes d’hier mis en couleurs par des illustrateurs contemporains. En janvier paraît Le Livre du Trésor, recueil d’extraits d’un bestiaire merveilleux composé dans les années 1260 par Brunetto Latini.

Redonner vie à des textes anciens, grâce à une collaboration avec des illustrateurs d’aujourd’hui, c’est une riche idée. D’autant que le principe a des airs de performance : une « contrainte » est imposée aux illustrateurs pour la fabrication d’un ouvrage. Une semaine, une palette limitée à 4 couleurs, voilà les règles du jeu.

Rébecca Dautremer, autrice notamment de l’album « Les riches heures de Jacominus Gainsborough », se prête à l’exercice de la plus admirable des façons. On se perd dans la contemplation des planches de ce « Livre du Trésor », tant elles sont riches de détails… Elles semblent tour à tour sorties des planches d’une encyclopédie ancienne ou d’un dessin animé. Qu’ils soient réels ou fantastiques, les animaux sont à la fois réalistes et oniriques. Associées ainsi au texte, qui parfois déroute par ses descriptions fantasques où se côtoient le scientifique et le fabuleux, les illustrations de Rébecca Dautremer donnent toute la saveur à cet album virtuose.

Rébecca Dautremer, Brunetto Latini – Le Livre du Trésor – « La Collection » Grasset Jeunesse – 32 pages, 19,90 €

Date de publication 8 janvier 2020

Visuel : couverture du livre