Le Printemps du dessin, nature, culture et monuments

Alors que sa sixième édition bat son plein, le Printemps du dessin nous emmène sur les toits de Paris avec l’artistes Simon Pradinas.

Ce mercredi 24 mai, c’est en haut de l’Arc de triomphe que nous avons rendez-vous avec le dessin contemporain. L’artiste Simon Pradinas s’y est installé avec ses feutres et ses aquarelles et commence à saisir les vues de Paris depuis la terrasse du monument, au milieu des visiteurs qui se pressent pour admirer la vue. Avec l’intention de saisir trois grandes vues dans la journée, il animera également un atelier avec des enfants et répondra aux questions des visiteurs.

Le coup d’envoi du Printemps du dessin est donné chaque année par le salon Dawing Now Art Fair et continue toute la saison sur l’ensemble du territoire français. Le but de cette manifestation est de fédérer les actions des institutions culturelles publiques et privées autour du dessin pratiqué par des artistes contemporains vivants. Porté par la Drawing Society, gérée par Christine Phal et Carine Tissot, le Printemps du dessin est une structure qui vient en soutien aux lieux qui souhaitent promouvoir les artistes du dessin contemporain et créer des liens avec toutes sortes de publics autour de ce thème. En regroupant les évènements au niveau national, le souhait est de créer une habitude de rendez-vous autour du dessin au printemps, comme c’est le cas pour la photographie à l’automne.

Cette année, le thème général est la nature. Les participants sont invités à réfléchir à cette problématique très actuelle par différents biais. A l’Arc de triomphe, la nature se retrouve dans les bas-reliefs où les végétaux ont une forte connotation symbolique, telles que les palmes du soldat inconnu ou les branches d’olivier de la paix. Dans toute la France, plus de cinquante institutions participent cette année, avec de nombreux monuments du Centre des monuments nationaux (Abbaye de Cluny, Hôtel de la Marine, Abbaye du Thoronet…), des artothèques (bibliothèques d’œuvres d’art), des écoles d’art et autant de lieux de culture qu’il y a de moyens de s’y intéresser.

Le dessin est un outil d’accès à la culture facile, que toute personne avec un crayon et un papier peut s’approprier. Il permet de s’exprimer librement et rapidement et de communiquer avec un public large, comme par exemple le manga fédère japonais et français dans une expression commune. Ainsi, au contact d’artistes professionnels, la distance entre l’art contemporain et le public va se réduire, et peut-être des perspectives vont-elles s’ouvrir, générant de nouvelles vocations.

Le printemps du dessin

Du 20 mars au 21 juin 2023

Partout en France

Visuel : affiche du Printemps du dessin ©Kiblind