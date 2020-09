Agenda des vernissages de la semaine du 3 septembre

En ce début septembre, découvrez l’agenda des vernissages et des expositions de la semaine du 3 septembre que nous vous avons préparé !

Raymond Cauchetier à 100 ans à La Galerie de l’Instant

Raymond Cauchetier à 100 ans ! La Galerie de l’Instant présente une exposition d’images totalement inédites pour célébrer l’anniversaire du photographe. Elle se compose d’archives de tournage auxquels il participa, récupérés dans les archives personnelles de Raymond et son épouse Kaoru. »Il sut traduire en images cet élan de la jeunesse, cette spontanéité, chère à la Nouvelle Vague, et aujourd’hui encore le sentiment de liberté, de naturel qui s’en dégage nous laisse rêveur, et nostalgique ».

Vernissage le jeudi 3 septembre à 19h.

Date: du 3 septembre au 22 novembre 2020

Lieu: la Galerie de l’Instant, 46 Rue De Poitou, Paris 75003

« No Tears in the loss Landscape » de Thomas Depas au Centre Wallonie-Bruxelles

Thomas Depas qui manipule l’image par des opérations mécaniques, chimiques et de transcodages, expose au Centre Wallonie-Bruxelles une installation qui explore les processus génératifs d’images en mettant la question du portrait au centre. Pour « No Tears in the loss Landscape », Thomas Depas et Yannis Flet Berliac ont créé une banque de données en filmant un visage dans toutes les configurations possibles avant d’extraire les images de la vidéo. Du visage ne subsiste alors plus qu’une certaine quantité d’information, en nous rendant témoins de la fabrication d’un portrait.

Date: du 4 septembre au 13 octobre 2020

Lieu: Centre Wallonie-Bruxelles, 127-129, rue Saint-Martin 75004 Paris

« Métamorphoses du quotidien » à la Maison des Arts Plastiques Rosa Bonheur à Chevilly-Larue

Après cette période silencieuse, l’exposition collective « Métamorphoses du quotidien » sera de nouveau accessible. Cette exposition est née du besoin de réenchanter notre monde et de retrouver des moments d’étonnements et de voir dans chaque oeuvre la possibilité d’un ailleurs, d’une métamorphose. Durant toute la durée de la période de l’exposition, de nombreux rendez-vous sont prévus, découvrez les ici.

Date: du 7 septembre au 3 octobre 2020

Lieu: Maison des Arts Plastiques Rosa Bonheur, 15-13 Rue Henri Crette, 94550 Chevilly-Larue

« Into the Now » d’Ari Marcopoulos à la Galerie Franck Elbaz à Paris

« Into the Now » est un ensemble de travaux qui ont été réunis pendant la pandémie de Covid 19. L’oeuvre centrale est un film Brown Bag qui fait référence à un sac qu’il a retrouvé dans son studio dans lequel se trouvait un ensemble de cassettes vidéo de skate footage des années 90 à New York. L’artiste interroge également avec son exposition la société américaine, sa capacité à affronter une pandémie et son racisme systémique.

Date: du 5 septembre au 10 octobre 2020

Lieu: Galerie Frank Elbaz, 66 rue de Turenne, 75003 Paris

« Brutal Family Roots » de Kamel Bourouissa à la galerie Kamel Mennour à Paris

Kamel Mennour and Mohamed Bourouissa travaillent ensemble depuis 2010 présentent l’exposition « Brutal Family Roots ». L’artiste algérien établit à Paris centre son travail sur la description implicite de la société contemporaine, par ses contours. Il réintroduit de la compléxité dans les notions d’intégration et d’exclusion au temps des médias de masse autour de la représentation des marges et de l’hypervisibilité.

Vernissage le 4 septembre à 18h

Date: du 4 septembre au 3 octobre 2020

Lieu: Kamel Mennour , 47 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris

« Belgian Woman » à La Patinoire Royale à Bruxelles

La Patinoire Royale – Galerie Valérie Bach propose cette exposition, qui fait écho à «American Women, The Infinite Journey» (09/01/20 – 21/03/20). »Belgian Woman », s’inscrit dans une volonté de valoriser la scène artistique belge féminine, polymorphe et fascinante, et donne à voir cinq tempéraments s’exprimant chacun dans un langage plastique singulier et très différent. Une exposition comme une promenade dans l’abstraction, de la plus rigoureuse à la plus libérée, dans les oeuvres de Berthe DUBAIL , Francine HOLLEY, Antonia LAMBELÉ, Gisèle VAN LANGE et Marthe WÉRY.

Date: du 4 septembre au 7 novembre 2020

Lieu: La Patinoire Royale-Galerie Valérie Bach, rue Veydt 15, 1060 Bruxelles, Belgique

« La possession du monde n’est pas ma priorité », lancement livre de Théo Mercier à la librairie Yvon Lambert à Paris

« LA POSSESSION DU MONDE N’EST PAS MA PRIORITE » est une monographie publiée par les Editions Dilecta. Elle s’accompagne d’une exposition de dessins réalisés en collaboration avec Jérémy Piningre.

Lancement et signature du livre le 5 septembre de 16h à 18h

Lieu: Librairie Yvon Lambert, 14 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris

Exposition Jean-Philippe Bui-Van et Bernadette Chatouillot à la Galerie Mathieu à Lyon

La Galerie Mathieu à Lyon vous présente deux expositions en ce début septembre: « Peintures » de Jean-Philippe Bui-Van, et « Paysages » de Bernadette Chatouillot.

Vernissage le 12 septembre de 15h à 20h

Date: du 12 septembre au 31 octobre 2020

Lieu: Galerie Mathieu, 48 rue Burdeau, 69001 Lyon

Visuel: Capture d’écran ©Galerie de l’Instant Raymond Cauchetier