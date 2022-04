Agenda des vernissages de la semaine du 28 avril

Comme chaque semaine, la rédaction propose une sélection de vernissages à tous les impatients de découvertes artistiques, et cette fois ci, le pouvoir des femmes, de la création et de la presse y sont les maîtres mots.

Une ode au pouvoir des femmes voyageuses à la Galerie du Génie de la Bastille

L’association Le Génie de la Bastille propose une nouvelle expérience immersive autour des oeuvres les plus récentes de l’artiste espagnole María Peña Coto « Hybrid Identities – when home is no longer a place ». Comme son titre l’indique, l’exposition célèbre une génération de femmes nomades, expatriées ou migrantes qui ont su développé une vision multiple du monde dont notre société, aussi agitée que cloisonnée, devrait plus que jamais s’inspirer. Un projet qui s’étend sur deux semaines et qui deviendra peu à peu un lieu de partage et de rencontres où les identités hybrides seront écoutées et mises à l’honneur. Le vernissage aura lieu ce jeudi 28 avril à partir de 18h, et promet bien des surprises.

Plus d’informations ici.

Une exposition personnelle et sculpturale à la cité Griset

Libérées de leurs châssis, les toiles de Katrin Koskaru se chargent de pigments, de colle, et se métamorphosent pour devenir ces installations difficilement identifiables mais chargées d’histoires. Après une première exposition en septembre 2021 à la galerie Hobusepea de Tallinn, l’artiste estonienne soutenue par l’association L’ahah, poursuit avec « Engine Noise from the Sun » ses expérimentations autour de la traduction de l’indicible en peinture. Une réflexion ambitieuse qu’elle développe à travers des collages de souvenirs disséqués, dissimulés, témoignant de l’histoire des conflits et de leurs impacts en nous et autour de nous.

Le vernissage aura lieu ce jeudi 28 avril à partir de 17h, plus d’informations ici.

L’exposition collective du 72e Festival Jeune Création

Dans le cadre du 72ème festival d’art contemporain de l’association Jeune Création, la magnifique salle de la Chaufferie de la Fondation Fiminco-Romainville exposera le travail de 48 artistes contemporains venus du monde entier pour vous offrir une programmation des plus variées. Du 30 avril au 15 mai, artistes, professionnels et amateurs d’art y sont conviés afin d’échanger, inventer et proposer pour agir et soutenir la liberté de la création. Un rendez-vous solidaire et inspirant à l’image de l’association et de ceux qui la construisent au quotidien.

Réservez un créneau horaire pour assister au vernissage ici.

« Portrait(s) d’une résistance, Ukraine 2004-2022 » à la Maison des Journalistes

A l’occasion du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, L’Institut polonais de Paris, le Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France et la Maison des journalistes inaugurent conjointement une exposition en soutien aux professionnels des médias présents sur les terrains de guerre et à l’ensemble des Ukrainiens résistants pour la liberté de leur pays et de leur culture. Les photographies de Justyna Mielnikiewicz, qui documente avec tendresse et fidélité le quotidien des ukrainiens depuis 2004, seront affichées en grand format sur les murs de la Maison des journalistes. Elle révèlent la réalité ukrainienne dans toute sa complexité, bien loin des généralités simplificatrices et s’imposent comme témoin relais d’une actualité violente où la vérité est souvent sacrifiée dans une autre guerre : celle de l’image et de la communication.

Le vernissage aura lieu ce mardi 3 mai à 11h30, plus d’informations ici.

Visuels : © Justyna Mielnikewicz, Juillet 2014, Cherkasy « Le capitaine Kasyanenko Nikolay Vasilevich tient sa fille dans ses bras à son retour du front, où il a passé un an »