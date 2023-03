Till et Léopold Rabus, le baroque au quotidien

Pour sa toute première exposition de peinture, la HAB Galerie nous fait découvrir deux frères peintres suisses, Till et Léopold Rabus. Plongée dans une ode baroque à la peinture et à l’ordinaire .

Nés de parents tous les deux artistes, Alex et Renate Rabus, Till et Léopold Rabus vivent et travaillent à Neuchâtel. Plongés dès l’enfance dans l’ambiance des ateliers parentaux et nourris de nombreuses références allant de Goya à Otto Dix en passant par Niki de Saint-Phalle, l’art est une évidence pour les deux frères. Si Till s’est d’abord tourné vers la photo et la sculpture, il s’est rapidement orienté vers la peinture, la technique de prédilection de Léopold. Et bien qu’ils aient partagé un atelier et un médium communs, les pratiques de Till et Léopold Rabus sont différentes, et ils n’ont jamais produit d’œuvre à quatre mains.

C’est donc réunis dans une exposition commune que nous découvrons ces deux peintres au travail étonnant. Ils ont remodelé l’espace de la HAB Galerie pour accueillir leurs toiles très grands formats en créant des rapprochements et des confrontations entre leurs œuvres autour de plusieurs grandes thématiques. Si d’entrée les similitudes sont frappantes (les formats, la technique, les thèmes…), les différences sont tout aussi évidentes. Le travail de deux frères, intimement reliés mais aux personnalités bien distinctes.

Till et Léopold se rejoignent sur leur volonté de coller à la réalité. Tous les deux s’appuient sur une recherche photographique fournie, souvent basée sur leur environnement proche. Pour Till Rabus, cela fait partie intégrante de son processus de création : il collecte les objets, compose soigneusement son installation ou ses sculptures, et les fige par la photographie qu’il transpose ensuite en peinture. Si les compositions servant de modèles à ses natures mortes acrobatiques tiennent dans un équilibre précaire suspendues par des fils, il crée pour ses fétiches africains de véritables sculptures à partir de matériaux de récupération. Mais une fois la photo prise, l’installation comme la sculpture sont détruites. La peinture est l’unique moyen d’expression.

Dans ces grandes toiles baroques où s’accumulent les objets ou les animaux, on retrouve de nombreuses influences des maîtres anciens. La référence à l’histoire de la peinture est très présente tant dans le réalisme du traitement, les teintes ou les compositions des toiles, mais les tableaux sont résolument modernes. Avec humour et une certaine dose d’irrévérence, les peintres ancrent leurs créations dans un quotidien nettement contemporain. Car mis à part les oiseaux exotiques de Léopold Rabus, chaque élément trouve sa source dans l’environnement immédiat des artistes. Et par ce processus de sublimation du trivial par l’art, un distributeur automatique de fleurs, des limaces, des gâteaux de supermarché ou des poils pubiens atteignent un certain niveau de beauté.

Comme certaines formes abstraites que l’on trouve dans les toiles de Léopold Rabus, quand on croit avoir saisi ce que l’on regarde, l’œuvre semble se dérober. En effet, l’hyperréalisme souvent très figé est ici en équilibre instable, les natures mortes regorgent d’une symbolique érotique taquine, les gloires divines éclairent des poules endormies et les couleurs pop des pâtisseries nous amènent vers l’overdose de sucre. En choisissant la peinture et non la sculpture ou la photo, Till et Léopold Rabus nous proposent un unique point de vue sur leur monde, où la réalité est façonnée par leur regard. Par un processus lent mais déterminé, ils instillent de la grâce aux détails mornes de notre quotidien.

Till et Léopold Rabus – Une ébauche lente à venir

Du 03 mars au 08 mai 2023

HAB Galerie – Nantes

Visuels : 1 – Affiche – Till Rabus, Nature morte acrobatique 10, 2020, Huile sur toile, 45 x 27 cm, Collection privée © Till Rabus / 2- Léopold Rabus, Oiseau u, 2022, Huile sur bois, 23 x 15 cm, Courtesy Léopold Rabus & Wilde Gallery © Léopold Rabus / 3- Léopold Rabus, Nuée, 2014, Huile sur toile, 210 x 300 cm, Collection privée © Léopold Rabus / 4- Till Rabus, Automate à fleurs, 2009, Huile sur toile, 220 x 220 cm, Courtesy Aeroplastics, Brussels © Till Rabus / 5- Léopold Rabus, Homme trempant un tissu, 2016, Huile sur toile, 230 x 300 cm, Collection privée © Léopold Rabus