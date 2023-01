Surréalité ! La présentation de nouvelles réalités. La collection Klewan au Musée Sigmund Freud de Vienne.

Entièrement rénové en 2020, le Musée Sigmund Freud de la Berggasse, 19 à Vienne présente, jusqu’au 10 avril 2023, une exposition présentant 100 œuvres de plus de 50 artistes de la collection Klewan et de nombreux écrits qui mettent en lumière les relations tendues entre le surréalisme et la psychanalyse.

Par Luc-Henri Roger

Les concordances et les différences entre les conceptions surréalistes et psychanalytiques sont mises en évidence dans l’exposition au même titre que queles multiples références de l’avant-garde artistique à la science de l’inconscient de Freud — avec entre autres des œuvres de Herbert Bayer, Hans Bellmer, Victor Brauner, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Conroy Maddox, André Masson, Meret Oppenheim, Pablo Picasso, Alberto Savinio, Toyen (Marie Cermínová) et Dorothea Tanning. Cette présentation qui s’intéresse à la complexité complexe du surréalisme dans le lieu même de la naissance de la psychanalyse est rendue possible par le prêt généreux du collectionneur d’art et ancien galeriste Helmut Klewan, et se voit complétée par des pièces choisies d’autres prêteurs.

Surréalisme et psychanalyse

Pour les surréalistes, la surréalité est la réalité essentielle résultant de l’interpénétration du réel ordinaire et du rêve, de l’inconscient. « Je crois à la dissolution future de ces états apparemment si contradictoires du rêve et de la réalité dans une sorte de réalité absolue, si l’on peut s’exprimer ainsi : Surréalité. » – telle est la célèbre profession de foi d’André Breton, consignée dans son Manifeste du surréalisme en 1924. Plus avant, dans Le Surréalisme et la Peinture, Breton évoquait encore la surréalité : » Tout ce que j’aime, tout ce que je pense et ressens, m’incline à une philosophie particulière de l’immanence d’après laquelle la surréalité serait contenue dans la réalité même. » Breton revendique l’élargissement de l’approche rationnelle des réalités de la vie humaine à l’inconscient ainsi qu’à l’expérience de l’ivresse, de la pulsion et du rêve. En effet, dans les œuvres des surréalistes du milieu des années 1920, les idées de Freud sur les fonctions de » l’appareil psychique » gagnent en importance — surtout les forces qui échappent au contrôle psychique et à la censure.

L’exposition organisée par Monika Pessler et Daniela Finzi explore les influences de la psychanalyse sur le surréalisme, qui s’est servi de ses théories sur les pulsions, les rêves, les décalages et les condensations de manière si variée – parfois aussi au moyen de malentendus productifs.

Un catalogue de l’exposition temporaire est disponible dans la boutique du musée, Berggasse 19, ainsi qu’en ligne.

Visuels : Herbert Bayer, The Lonely Metropolitan, 1973 (1936) © Bildrecht, Wien 2022 ; Victor Brauner, Somnambule, 1940 © Bildrecht, Wien 2022 ; Pablo Picasso, Minotaure aveugle guidé par une fillette dans la nuit, 1934 © Oliver Ottenschläger.