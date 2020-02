Paysages au 100ecs : empreintes d’une nature fragile

Jusqu’au 29 février 2020, l’établissement cultuel et solidaire situé dans le 12ème arrondissement de Paris propose une sélection de paysages réalisés par 32 artistes. Dessins, installations, peintures figuratives et abstraites, sculptures, photographies… l’exposition présente les innombrables visages d’une nature à l’écoute de ses éléments mais qui prend peur face aux accablantes menaces dont elle est victime.

Il lui a fallu plus d’un an de travail pour concevoir Paysages, choisir les artistes et une à deux oeuvres pour chacun, déterminer les emplacements pour créer une harmonie entre les motifs, les styles et les différents supports. Mais Nathalie de la Grandville, peintre et commissaire d’exposition, a de quoi être satisfaite du résultat car Paysages est une réussite totale. Imaginée autour des quatre éléments (l’eau, la terre, le feu et l’air), l’exposition transforme le 100ecs en un planisphère jalonné de scènes oniriques, bucoliques ou dramatiques, avec à l’horizon cette obsédante question pour le spectateur/voyageur: quel avenir pour la nature ?

La végétation tient une place très importante dans Paysages. Plantes grimpantes et arbres, isolés ou au cœur du territoire des animaux sauvages, ces totems peuvent être fiers et solides à l’instar du noyer de Christophe Abadie qui ressemble beaucoup aux arbres peints par Mondrian au début de sa carrière, des interprètes de contes et de légendes en forêt de Brocéliande comme dans l’étude sur papier réalisée « sur le motif » par Isabel Aguera ou cachent, à l’ombre de leurs branches, des vies marginales. Maël Nozahic saisit dans Jungle dream une forêt tropicale à la végétation luxuriante dans laquelle évoluent des espèces rares et menacées dont les robes colorées se conjuguent à un ciel rose et violet.

Justement… le ciel, ce besogneux employé de l’air, est lunatique. Il est apaisé et sans nuages (c’est le cas dans le très pur et serein Areu de Johanna Perret, paysage dans lequel la montagne voilée par l’épaisseur du ciel devient une sorte de mirage) ou troublé et menaçant. Le ciel accueille les sommets des montagnes émergées de la terre et les rêves des hommes tel que Manuel Páez l’a imaginé dans sa très poétique huile réalisée sur une toile de lin.

Les ciels se reflètent aussi dans l’eau et se confondent, chez Laurent Sébès et dans la Mer de Chine vue du hublot de Sophie Sainrapt. Les paysages maritimes inspirent de nombreuses compositions. L’eau serpente dans les cascades de Yann Bagot, constitue une mer tissée d’écume dans Clameur obscure de Franco Salas Borquez et Anne Lemaître la représente tourmentée en Bretagne et paisible dans un fjord islandais, la Scandinavie qui inspire aussi Lionel Guibout dans Endless Landscape.

Les oeuvres évoquant le feu rappellent les origines de l’humanité, l’un des premiers gestes effectué par l’homme, garant de sa propre survie et premier pas vers l’activité industrielle. L’étincelle de Guillaume Montier, qui a davantage l’envergure d’un brasier, étend ses flammes vers un ciel d’encre, semblable à celui de Thomas Ivernel où les dernières lueurs baissent la garde sous les assauts de la nuit qui a déjà donné rendez-vous aux rêves pour s’occuper.

Mais le feu renvoie aussi à l’une des conséquences du réchauffement climatique. Until the quiet comes de Jérémie Martino, dont le titre est ironique par rapport à la scène représentée, une forêt en proie aux flammes, est une toile qui ravive à l’esprit les terribles images des incendies en Australie, en Californie ou en Amazonie.

De fait, Paysages est également l’évocation d’une planète qui change sous l’effet de la néfaste main de l’homme ainsi que le démontrent par exemple la céramique Marée noire de Alain Gaudebert, Mer d’Aral, une sculpture en acier électrozingué et en béton née de l’imagination de Sylvie de Meurville et la toile Hydrazine incident de Filip Mirazovic, une inondation dans un décor très proche de l’univers de Dalí. Sans chercher à concevoir une exposition militante et engagée, Nathalie de la Grandville nous rappelle que les milieux vivants doivent être respectés et protégés.

Christophe Dard

