L’intime éloquent et étourdissant de Simon English au Transpalette de Bourges

Jusqu’au 4 avril 2020, le centre d’art contemporain propose Your top is my bottom, présentation des nouvelles oeuvres du peintre et sculpteur britannique. Le mot d’ordre est de renverser et de détourner les codes habituels d’une exposition afin de concevoir une mise en scène inédite des impertinentes paroles de l’âme, entre humour, douleur et réflexion mais jamais éloignées de la réalité.

Tout commence par une rencontre il y a quelques années entre Frank Lamy, commissaire indépendant, et Simon English. Elle se déroule au MAC.VAL à Vitry-sur-Seine dont Frank Lamy est responsable de la programmation des expositions temporaires. Il découvre le travail de cet artiste qui vit et travaille à Londres, montre ses créations dans le monde entier et notamment en France, à la Galerie du Jour Agnes B ou bien encore au LaM de Lille.

De cet intérêt de Frank Lamy pour l’univers de Simon English est né une collaboration dont le Transpalette de Bourges , qui a donné carte blanche à Frank Lamy pour le commissariat, est l’agora pour une exposition puissante et exubérante d’authenticité personnelle liée sans aucun doute au point de départ de Your top is my bottom: faire face au mur de la contrainte économique et élaborer des œuvres avec les moyens du bord et donc indépendantes et honnêtes.

Sur trois niveaux sont proposées des oeuvres sur papier, des peintures et des sculptures. Instants furtifs et instantanés, les dessins sont une revisitation des cadavres exquis.

Les grandes toiles sont des fresques labyrinthiques parcourues de damiers, de grilles de jeux et de barreaux, croisement de l’esprit dada, du pop art et de l’action painting. A l’instar du titre et de l’organisation de l’exposition, où la logique, les règles et le sens sont inversés, aucune lecture particulière ne s’impose à la vue de ces grandes compositions si ce n’est celle de la libre interprétation.

Les sculptures, assemblages imprévisibles qui rappellent le ready-made, sont les pièces d’un échiquier géant qui évoquent pour certaines des jouets d’enfants tandis que d’autres rappellent les objets érotiques.

Bien que Simon English assure que Your top is my bottom est moins autobiographique et anecdotique que ses expositions antérieures, une partie de ce travail est une extension du domaine de l’intime. Cette introspection a pour bande-son la pop et le rock des années 60 et 70 (souvenirs de jeunesse, quand tu nous tiens !), les Beatles (Come together) et Carly Simon (You’re so vain), dont les paroles, écrites en filigrane, ont la réserve des mots d’amour échangés entre des amants.

Cependant, les oeuvres livrent une généalogie d’états d’âmes qui ne se départissent jamais d’une part affiliée au quotidien. Les numéros de téléphone écrits à la va-vite, les notes griffonnées et les horaires de trains sont sans doute les alter egos chiffrés de l’existence de Simon English et, parallèlement, les marqueurs empiriques qui peuplent nos vies.

Christophe Dard

INFORMATIONS PRATIQUES :

Your top is my bottom

Jusqu’au 4 avril 2020

Transpalette- centre d’art contemporain

Ass Antre Peaux

24, 26 route de la chapelle 18000 Bourges

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h sauf les jours fériés

Visites commentées tous les samedis à 15h

Atelier de pratique artistique le mercredi 18 mars à 15h

Visite en famille le dimanche 29 mars à 15h

[email protected]

0248503861