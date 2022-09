Corinne Deville, peindre sa vie

La lumineuse expo Corinne Deville (1930-2021) que lui consacre le Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MahhsA) du 17 septembre 2022 au 29 janvier 2023 est l’occasion de découvrir ce lieu créé en 1946 au sein même de l’établissement psychiatrique, vingt mètres à droite de l’entrée principale.

Extension du champ de la poésie

Le musée est souterrain. Underground. Comme peuvent apparaître à première vue les œuvres de peintres en marge de la société que l’art-thérapie, cathartique par définition, aide à faire naître. Après-guerre, d’après un article de Nicole Gabriel sur Unica Zürn publié par Mélusine, autour du Professeur Jean Delay, œuvraient les docteurs Robert Volmat, Jean Viart, Guy Rosolato et Gaston Ferdière – qui avait été le médecin d’Antonin Artaud à Rodez . Le Dr Ferdière constitua sa propre collection d’œuvres d’art et de contribua à la création de celle de Sainte-Anne. Le musée porta longtemps le nom de Singer-Polignac, d’après le patronyme de la mécène Winnerata Singer, une des nombreuses filles d’Isaac Singer, sœur de Paris Singer (l’un des nombreux amants d’Isadora Duncan), qui avait épousé le prince de Polignac en 1893.

Après s’être focalisé sur des malades traités en HP comme Leonora Carrington (ex-compagne de Max Ernst) ou Bernard Réquichot (un des peintres de la galerie Daniel Cordier qui se défenestra deux jours avant son vernissage), le musée élargit son champ à l’art « psychopathologique », puis à l’art tout court. Ainsi, le travail de Corinne Deville, quoiqu’il puisse être rattaché l’art marginal ou minoritaire, aux expressions populaires, aux muraux (toutes proportions gardées, les tableaux étant tous de modeste format), à la peinture naïve, à l’art brut cher à Dubuffet, est avant tout personnel. Professionnellement exécuté dans son atelier et non du tout à l’hôpital. La rétrospective Corinne Deville se compose d’une centaine de peintures et de cinq sculptures occupant les deux espaces du musée. La commissaire de l’exposition, Anne-Marie Dubois, et sa commissaire associée, Margaux Pisteur, ont regroupé les œuvres par thèmes plutôt par dates.

Créatrice de mondes

Née dans une famille d’industriels des Ardennes qui aiment et pratiquent s la peinture, épouse d’un entrepreneur et homme politique d’illustre lignée, Jean Taittinger, l’artiste s’est passionnée toute sa vie pour la littérature, à commencer, naturellement, par le poète de l’étape, Arthur Rimbaud, dont elle a sans doute voulu traduire à sa façon voyages et visions. Dans un entretien avec Anne-Marie Dubois, la sœur de l’artiste, Virginie d’Épenoux l’évoque en ces termes : « Elle se mettait au travail en général le matin. Et puis elle lisait beaucoup, au moins trois ou quatre livres par semaine, qu’elle assimilait parfaitement bien. Elle était passionnée par Simenon, elle connaissait par cœur son œuvre (…). Sur le plan artistique, elle aimait certains artistes, par exemple Niki de Saint Phalle et Tinguely. » Certains tableaux peuvent faire penser à ceux du peintre géorgien Niko Pirosmani (les aspects sombres ou fantastiques en moins) et aux dessins fluides aux teintes saturées d’un Gaston Chaissac…

Les organisatrices de l’expo ont distribué œuvres et périodes en cinq sections distinctes subjectivement intitulées : Mes personnages, Le Tour du monde, Bestiaire et métamorphoses, Toutes mes maisons, La Paix retrouvée. Margaux Pisteur caractérise comme suit le style de l’artiste : « Si le cadre est systématiquement le premier chaînon dessiné par Corinne Deville, l’organisation du tableau apparaît presque toujours déployée autour d’un élément central, qu’i soit figure principale, humaine ou animale, habitat ou habitacle ». Parlant des dernières années de la vie de Corinne Deville, Anne-Marie Dubois écrit dans le catalogue : « Les œuvres sont parfois très différentes sur le plan de la composition : les couleurs sont plus douces, les aplats sont plus rares et les personnages de plus en plus nombreux. En même temps, ces images apaisées, voire idéalisées, sont parfaitement en accord sur le fond avec son cheminement artistique. »

Visuel : Corinne Deville, La P… et la concupiscence, 1998, coll. privée, photo Nicolas Villodre.