Cécile Le Talec : « Le monde entier communique avec le son et la musique »

Alors que son exposition personnelle Echos au Quadrilatère de Beauvais vient de se clôturer, nous nous sommes entretenus avec l’artiste française Cécile Le Talec sur son parcours, sur le lien magnétique qu’elle entretient avec le son et les histoires secrètes « intraduisible par les mots ». Son oeuvre polymorphe et son approche sculpturale nous invitent à venir « jouer » avec l’oeuvre, créant un contact direct et magnétique avec le corps et les sens. Rencontre.

Comment est arrivé le son dans votre oeuvre ?

Le son est arrivé dans mon oeuvre dans les années 90, et c’est devenu assez constant voire central. Dans les années 2000, j’ai commencé à travaillé sur l’écriture sonore, l’environnement, et la relation entre langage, paysage et musique. On retrouve à chaque fois ces éléments dans mes oeuvres. Je n’ai pas la prétention d’avoir la réponse. Cela reste un questionnement, une recherche. J’ai commencé à travailler sur les langues sifflés. Ça a vraiment été une recherche de plusieurs expéditions à travers le monde. On a exploré plein d’endroits où il y avait des communauté de siffleurs. La langue sifflée est pratiqué dans 40 communautés dans le monde. Ce n’est pas un code, c’est vraiment une langue miroir par rapport à une langue d’origine donc les différentes communautés ne se comprennent pas entre elles. C’est ça que je suis allée chercher, et ce sur quoi je continue de travailler par extension depuis 22 ans. J’ai créé des oeuvres avec des instruments parlants, avec différents types de langues. Toutes mes installations sont sonores, à chaque fois ont entend un son que j’ai composé à partir de sonorités recueillies dans les différents endroits. L’installation et le son fonctionne toujours de manière complémentaire.

Vous partez souvent à la rencontre de communautés mal connues – les femmes tisserandes de Beni, les communautés de siffleurs… qu’est ce que cela apporte à votre travail ?

C’est central, ça nourrit tout. C’est vraiment la matière sur laquelle je travaille : ce type de langage, cette communication non verbale, les différents signes, les différentes langues non-parlées, les codes… Le monde entier communique avec le son et la musique, il se passe d’écriture.

Pour ceux, qui ne connaissent pas votre travail : comment définiriez-vous votre démarche ?

Cela fait plusieurs années que je réalise des oeuvres protéiformes sous forme d’installations sonores, de sculptures, de dessins. Je ne sais pas trop comment je pourrais définir ma démarche car chaque installation et chaque oeuvre s’inscrit vraiment dans le prolongement des précédentes. Si on reprend l’exemple de celles présentées à Beauvais, j’avais commencé en 2019 un projet dans le haut Atlas marocain. J’y suis allée à plusieurs reprises, mais malheureusement avec le confinement je n’ai pas pu continuer. Pour ce projet, j’avais l’envie de faire tisser un ou plusieurs tapis par une communauté de femmes berbères tisserandes. Cette installation a finalement vu le jour au Quadrilatère alors qu’elle était initialement prévue pour une autre exposition aux Tanneries.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de cette oeuvre ?

Ce qui m’avait intéressé c’était tout d’abord qu’il s’agissait d’une coopérative de femmes. Lors d’une exposition à l’institut du Monde Arabe, j’avais découvert ce type de tissage avec des pictogrammes. En faisant des recherches je me suis aperçue que ces pictogrammes qu’on voit sur les tapis correspondent à une forme d’écriture secrète utilisée par les femmes berbères pour raconter des histoires. C’est une écriture de femmes pour les femmes transmise par les femmes. Et ces motifs qui sont noirs sur fond blanc ne sont pas directement compréhensibles par les hommes de la famille. L’écriture secrète m’intéresse beaucoup. J’ai fait un dessin partition à partir de ces éléments, en m’inspirant de leurs pictogrammes, je les ai modifiés et j’en ai inventé d’autres. Je leur ai transmis ce dessin, et elles ont donc tissé ce tapis en 2021 et 2022 de façon à ce que je puisse enfin l’exposer au Quadrilatère.

Qu’aviez-vous présenté finalement aux Tanneries ?

Comme je n’avais pas pu retourner dans l’Atlas, j’ai réalisé une oeuvre monumentale pour le grande verrière qui était en écho avec le projet de tissage. J’ai fait un tapis de sable de 50 mètres de long, sur lequel j’ai posé les pictogrammes à l’aide de pigments. J’avais prévu cette oeuvre pour qu’elle soit détruite à la fin par un performeur, que ces écritures soient effacées lors de cette danse. Pour les oeuvres monumentales, ça m’intéresse toujours qu’elles disparaissent à la fin de l’exposition. A cause du deuxième confinement, la performance ne pouvait pas être visible. Du coup, on a décidé avec l’aide de la DRAC de faire un film qui lui aussi était projeté au Quadrilatère pendant l’exposition Echos. Même si le film est très bien, je dois avouer que c’est quand même un peu triste de faire des expositions qui n’étaient visibles par personne.

Comment avez-vous pensé l’exposition qui était présentée au Quadrilatère ?

Quand Lucy Hofbauer m’a invitée au Quadrilatère, j’avais vraiment envie de poursuivre ce projet là tout en le modifiant aussi. Le Quadrilatère a produit le tapis de la laine de l’Atlas et en fait quand on s’allongeait dessus on entendait la composition sonore réalisée à partir des motifs tissés. On a décidé de le mettre à l’entrée comme une sorte d’introduction. Puis ensuite, j’ai totalement modifié la conception de l’espace : j’ai recouvert de moquette noire, on a camouflé les vitres. Tout était en noir et blanc dans cette installation. Ensuite, il y a cette oeuvre ,SUIZEKI – CHANT DE PIERRES, qui s’inspire des pierres de rêve au Japon. C’est une oeuvre sonore mais silencieuse car le son nous l’avons dans la tête. Puis ensuite, il y avait la grande installation CRYSTAL CARPET. Elle vient en écho au Human carpet de Yona Friedman, c’est d’ailleurs ce qui a donné le nom de l’exposition. C’est un grand tapis de sel gel de Varangéville sur lequel on peut écouter mais sur lequel on ne peut pas marcher. Ce sel gel est extrait à 600m sous terre dans l’une des dernières mines de sel. Cela m’intéressait d’aller explorer la mémoire de l’océan de la mer et d’en avoir une sorte de substrat. Les 5 tonnes répandus évoquent aussi bien le sable du désert qu’une surface totalement lunaire. Le dessin à la surface est réalisé par des câbles munis de petits hauts-parleurs qui diffusent le son de la composition sonore. En même temps, je projette au mur une sorte de spectrogramme qui tourne sans fin de sel sur un 33 tours. C’est une sorte de panoramique virtuel qui fait écho au sol de l’installation.

Et quid de TACET, NUANCES DE BRUITS, cette oeuvre thermosensible que l’on peut toucher ?

C’est une forme d’apparition/disparition de l’écriture. C’est un texte que j’ai écrit, qui est traduit en morse et qui se révèle quand on le touche. Ce qui m’intéressait là, c’était de faire ce geste un peu sacrilège. On ne touche pas une peinture ! (Rires) Et là on la touche pour révéler le signe. On touche, on voit, et ça disparaît de nouveau. La question du toucher est totalement centrale dans mon travail. C’est l’idée d’un corps à corps, d’une certaine forme d’expérience du contact que l’on peut avoir avec le son, avec les mains, avec le regard… et donc ce sont les sens qui sont sollicitées.

Comment vous appropriez-vous l’espace ?

Toutes les oeuvres sont vraiment pensées in situ. Je m’approprie totalement l’espace, comme je l’ai fait au Quadrilatère. L’espace n’a plus rien à voir avec sa perception habituelle. Pour moi, l’espace devient oeuvre lui aussi temporairement : je prends tout pour en faire une sorte d’oeuvre d’art totale.

Quelles sont vos prochaines actualités ?

L’oeuvre que Atlas, partition silencieuse que j’avais présenté aux Tanneries va être réactivée dans le cadre de la Biennale d’Architecture et d’Art contemporain du FRAC Centre à partir du 15 septembre, qui rassemble une quarantaine d’artistes et d’architectes femmes.

Photo en une : Cecile Le Talec © Girelle Production