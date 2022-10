Agenda de la semaine du 17 octobre

Dans l’agenda de la semaine il y a beaucoup beaucoup beaucoup d’art contemporain. Mais pour ceux qui préfèrent le cinéma, la musique classique on a tout de même pensé à vous !

Le Grand Bivouac, prendre le monde à témoin(s)

Du 17 au 23 octobre a lieu la 21ème édition du festival du film documentaire et du livre à Alberville. Cette jolie ville de Savoie propose au public des films-documentaires du monde entier, un salon du livre accompagné de rencontres littéraires, des conférences et des débats, des concerts et des expositions. Le but ? Proposer au public des films qui mettent en scène le temps présent à l’échelle internationale. À travers ce festival, prenez le pouls du monde, voyagez, découvrez et comprenez le monde qui vous entoure de près ou de loin. Pour plus d’informations

Soirée pour le 40ème anniversaire des musiciens du Louvre

Pour fêter cet anniversaire le château de Versailles accueille les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski ainsi que le cœur de chambre de Namur. Ensemble ils vont faire revivre les partitions de Haendel et Gluck. Cette soirée aura lieu le mercredi 19 octobre dans « Le Palais de marbre rehaussé d’or » réalisé par Ciceri pour l’Opéra Royal. Pour les personnes qui n’auront pas la chance d’assister à cette soirée grandiose, il sera possible de l’écouter sur France musique le 8 novembre 2022. Pour plus d’informations

À la folie ! Un concert symphonique à Cannes

Ce vendredi 21 octobre à 20h au Théâtre Claude Debussy à Cannes venez écouter le Concerto pour violoncelle de Gulda. C’est une oeuvre grinçante qui s’arroge une grande liberté lui donnant autant des airs de fanfare bavaroise que de rock’n’roll. Avant cela il y aura du Bach avec sa Symphonie en mi mineur. Mais également du Beethoven et son Concerto n°4 pour piano et orchestre en sol majeur. Pour plus d’informations

« 4X » au CRAC

Jusqu’au 8 janvier 2023, venez admirer le travail de Paul Loubet au Centre Régional d’Art Contemporain de Sète. L’exposition est réalisée suite à sa résidence à la villa Médicis en 2021. 4X met en avant des représentations cartographiques, qu’elles soient anciennes ou modernes. Plus que les cartes c’est tout le matériel nécessaire à l’établissement de ses plans et vues aériennes qui est réinterprété par l’artiste. Une vision passionnante du monde de la robotique nous est proposée par le CRAC. Pour plus d’informations

Paris + envahit la capitale

Fini la FIAC, maintenant c’est Art Basel qui nous propose Paris +. Du 20 au 23 octobre 2022 la capitale ne parlera que d’art contemporain ! 156 galeries exposeront au sein du Grand Palais éphémère, mais l’événement mobilisent d’autres hauts lieux de la capitale. Le Jardin des Tuileries et le Musée national Eugène-Delacroix accueilleront « La Suite de l’Histoire ». Place Vendôme, Alicja Kwade présentera Au cours des Mondes et la Chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris présentera une œuvre immersive.

À ce grand événement s’ajoute de nombreuses foires. AKAA a lieu du 21 au 23 octobre au Carreau du Temple. Also Know As Africa est dédiée aux scènes artistiques d’Afrique et à ses diaspora. Pour cette 7ème édition, elle présente 38 galeries. À la monnaie de Paris, 11 quai de Conti, c’est Asia Now qui est à l’honneur avec le thème « Feux de joie ». L’ancien studio de Nadar, pionnier de la photographie, est réquisitionné par Paris Internationale pour mettre en avant 60 galeries. Cette foire est très attractive, très irrévérencieuse. Elle organise des conférences, des performances. Elle est un lieu d’avant garde.

Humpty \ Dumpty

À partir du 19 octobre venez admirer le travail de Cyprien Gaillard. Cette exposition s’organise en deux chapitres répartis dans deux lieux : le Palais de Tokyo et Lafayette Anticipation. À travers ces deux espaces, l’artiste réfléchi à la question du temps au sein des villes, aux rénovations et à la volonté humaine de tout ordonner. Cette réflexion inspirée de Lewis Carroll et son ouvrage De l’autre côté du miroir est visible jusqu’au 8 janvier 2023.

Visuel : Affiche officielle du Grand Bivouac