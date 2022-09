Rencontre avec Yona Michel, lauréate de Plume de Festival

Cet été Toute La Culture a lancé un concours, Plume de Festival. La commande était simple : il était proposé aux 18-25 ans d’écrire un article sur le festival de leur choix. Le jury s’est réuni la semaine dernière pour délibérer. Avant de découvrir le travail de la lauréate, nous vous la présentons à l’occasion de cette interview.

Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Yona Michel, j’ai 21 ans et je suis originaire de la ville d’Alès dans le Gard, également appelée « la capitale » des Cévennes. C’est au cœur de cette ancienne ville minière que mon amour pour la culture est né. Dès mon plus jeune âge ma mère m’a emmené dans tous les lieux culturels de ma région, du musée de la soie, filature historique du département situé à Saint-Hippolyte-du-Fort au musée du désert à Mialet, retraçant l’histoire des camisards. Ce premier éveil culturel m’a donné envie de découvrir l’histoire des hommes et le fonctionnement des sociétés, d’hier à aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs. En découvrant ces histoires vraies, cela m’a donné envie de les raconter, notamment avec les mots. A travers les dissertations et autres exercices, mes études en classe préparatoire littéraire (hypokhâgne/khâgne) m’ont donné le goût de l’écriture, du choix des mots à la construction des phrases et souhaite ainsi m’orienter vers le secteur de la presse écrite. Mais c’est aussi un véritable intérêt pour les rencontres avec les autres, qui alimente mon souhait de devenir journaliste, grâce au master en journalisme de l’université Lyon 2 que je viens d’intégrer. Un intérêt qui s’est nourri grâce à mes expériences en tant qu’animatrice pour enfants en centre de loisirs et médiatrice culturelle. A travers la transmission, j’ai compris que j’appréciais véritablement les échanges humains, au point d’en faire mon métier.

Est-ce que vous aviez déjà eu envie d’écrire avant de voir notre jeu concours ?

Tout à fait, ce que j’ai déjà pu expérimenter lors de mon expérience bénévole dans un média étudiant, en réalisant un compte-rendu d’une conférence animée par François Busnel, à l’occasion du festival Séries mania, à Lille. Mon stage au Midi Libre m’a également permis de rédiger deux courts articles à l’occasion d’un festival culturel, au sein d’un lycée Alésien.

Comment avez-vous choisi votre sujet ?

Après avoir feuilleté le magazine municipal Alésien, j’ai découvert que de nombreux festivals autour des arts du spectacle avaient lieux (que j’apprécie particulièrement par ailleurs) mais un seul portait sur une pratique artistique manuelle et je trouvais intéressant de faire un reportage sur ce type d’évènement, moins présent dans les médias.

Est-ce que Plume de Festival vous a plus comme exercice ?

Cet exercice m’a non seulement plu, mais convaincu que je souhaitais embrasser ce métier. Si j’ai pu expérimenter quelques fois cette année la pratique du reportage, j’ai adoré la découvrir cette fois-ci dans le cadre d’un évènement culturel. Chacun des échanges que j’ai pu avoir avec les céramistes fut véritablement enrichissant et agréable, probablement dû au fait que je discutais avec des passionnés, souhaitant me transmettre au mieux l’essence de leur artisanat.

Visuel : ©Yona Michel