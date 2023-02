Notre agenda culturel du week-end du 10 février

Et voici notre traditionnel agenda culturel pour le week-end du 10 février !

Les Larmes de Joie de Benoit Dutour à la Madeleine

Au cœur même de l’Église de la Madeleine, venez découvrir l’œuvre de Benoit Dutour : une centaine de larmes, fragiles et colorées, suspendues sur 35 mètres de hauteur. Intitulée « larmes de joie », cette installation artistique incroyable réalisée par Benoît Dutour, est aussi monumentale que délicate. Mises en lumière au centre du monument, ces larmes viennent réinventer la nativité, traditionnellement symbolisée par une crèche dans la tradition catholique. Prolongée jusqu’au 20 février 2023, l’installation est visible tous les jours de 9h30 à 19h00.

« Wall of Friends » : l’exposition immersive pour les 20 ans du Label Ed Banger

A l’occasion des 20 ans du Label Ed Banger, la Maison de la Radio présente l’exposition immersive et gratuite « Pedro Winter : Wall of Friends », jusqu’au 5 mars 2023. Dans la continuité de son Hyper Week-end Festival (20 au 22 janvier dernier), la Maison de la Radio célèbre le célèbre label de musique électronique, à travers les créations artistiques de Tamaya Sapey-Triomphe et So Me. Les bureaux et studios d’Ed Banger sont également ouverts au public, pour en célébrer le 20ème anniversaire. Les murs de la station de métro Pigalle avaient été recouverts d’un affichage géant pour l’occasion en janvier dernier.

À la vie, à la mort au Théâtre du Rond-Point

Ne manquez pas les derniers représentations de la pièce de Gilles Gaston-Dreyfus, présentée au Théâtre du Rond-Point ! Portée par le trio formée par Anne Benoît, Stéphane de Groodt et Gilles Gaston-Dreyfus, A la vie, à la mort raconte les trajectoires et les désirs de ces trois amis et orphelins, à la cinquantaine bien entamée. Avec un humour qui les sauve de tout, ils évoquent tour à tour les deuils, les amours anciennes, les grands échecs, les petites victoires et les illusions perdues. Une pièce qui célèbre l’amitié indéfectible, ces liens qui tiennent, cette alchimie aussi rare que mystérieuse. Elle sera retransmise sur Opsis Tv ce soir également.

Les Victoires de la Musique 2023

Rendez-vous musicale incontournable, les Victoires de la Musique investiront La Seine Musicale pour sa 38ème édition ce vendredi 10 février 2023. Dans la liste officielle des nommés, on retrouve Stromae et Pomme, sans oublier Angèle, Izïa, Bigflo & Oli ou encore Orelsan et le trio Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. La cérémonie sera retransmise sur France 2 et France Inter, promettant un moment musical, aussi brillant qu’immanquable !

© Visuel Les Larmes de Joie de Benoît Dutour (Sortir à Paris)