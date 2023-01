Marcel Zanini, étoile du jazz et de la variété française, s’est éteint

Mêlant jazz et variété, c’est une figure mythique de la scène française, connue de tous pour son titre « Tu veux ou tu veux pas », qui s’est éteinte ce mercredi 18 janvier, à l’aube de ses cent ans.

« Jamais je n’ai abandonné le jazz. Tous les jours, j’en écoute et j’en joue. »

Fils d’un père franco-italien et d’une mère greco-turque, Marcel Zanini naît en 1923 à Constantinople, avant d’arriver à Marseille avec sa famille sept ans plus tard. Il débute l’apprentissage de la clarinette au tournant de ses vingt ans, après avoir découvert le clarinettiste américain Benny Goodman, et prend rapidement part dans des formations orchestrales et dans des groupes de jazz. Il rencontre pour la première fois son ami et futur producteur Léo Missir au sein de l’orchestre de ce dernier, avant de se tourner vers les États-Unis où il décide de s’établir pour quatre ans à partir de 1954. New York rime avec jazz ; entre concerts, rencontres et correspondances pour la revue française Jazz Hot, Marcel Zanini revient à Marseille des projets pleins la tête avant de s’établir définitivement à Paris, où il interprète des grands titres du jazz avec son orchestre « Les Challengers ». Il ne quittera dès lors jamais plus le monde du jazz, se produisant avec des jazzmen américains et français tels que les pianistes Georges Arvanitas ou Eddy Louiss.

Un grand nom de la variété française

En 1962, alors établi à Paris, Marcel Zanini fait ses premiers pas dans la variété française en enregistrant aux côtés d’Eddie Barclay, Oui, Oui, son premier 45 tours. Mais c’est en 1969 qu’il parvient à pleinement s’immiscer dans toutes les têtes et dans tous les foyers avec l’adaptation du succès brésilien de Wilson Simonal New Vew Que não Tem. Traduit du portuguais par Pierre Cour, et sous une proposition de Léo Missir, directeur artistique chez Barclay, le tube Tu veux ou tu veux pas voit le jour, enregistré en un quart d’heure. Ce succès populaire fera l’objet de plusieurs reprises, dont celle de Brigitte Bardot en 1970.

Par la suite, Marcel Zanini participe avec George Brassens à l’adaptation jazzy de vingt-trois de ses chansons, avec des artistes comme Pierre Nicolas ou Joël Favreau. Toujours à la frontière entre les genres, il n’abandonne pourtant jamais son identité de jazzman, même s’il s’essaye au cinéma dans les années 1980, aux côtés de Bertrand Tavernier dans Autour de minuit ou La Vie et rien d’autre.

Moustache, chapeau et lunettes rondes, telles sont les caractéristiques de cette icône du jazz qui nous a quitté à 99 ans et qui restera dans les oreilles des Français.

