L’IESA lance son appel à projet sur le thème « Restons Humain en 3021 »

L’école L’IESA arts & culture lance un appel à projet pour une exposition en avril : « Restons Humain en 3021 ». Les candidats ont jusqu’au 16 décembre pour suggérer un projet sur cette thématique librement inspirée de 2001 l’odyssée de l’espace.

Dans le cadre d’un projet à grandeur réelle, L’IESA arts & culture, qui forme aux métiers du marché de l’art et de la culture, a créé le collectif UNLOCKED. Celui-ci a pour but la mise en place d’une exposition d’arts visuels dans un espace dédié au sein de l’établissement de l’IESA : une galerie d’exposition située au cœur du 11è arrondissement de Paris.

Pour ce faire, le collectif lance un appel à projet dont la thématique « Restons Humain en 3021 » questionne le futur du genre humain dans son rapport aux avancées technologiques et robotiques, aux nouveaux médias et au numérique. Le contexte sanitaire appuie d’autant plus profondément ce modèle d’humanité dans l’approche des corps confinés, immobiles ou contraints à la distanciation.

L’exposition, qui aura lieu en avril 2021, donnera une visibilité aux œuvres sélectionnées dont la démarche et le projet auront été sélectionnés. Tous les formats sont acceptés, sans limite d’âge, tant qu’ils répondent à la thématique proposée. Pour participer, rendez-vous sur les comptes Facebook et Instagram du collectif UNLOCKED. Vous y trouverez toutes informations nécessaires ainsi que les conditions de participation !

Visuels : Visuels collectif UNLOCKED