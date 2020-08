Le 15 août culturel à Paris

Pour ce jour férié, un certain nombre de possibilités de sorties culturelles inédites n’attendent que vous. En voici une petite sélection fignolée par la rédaction.

Le cycle « Évasion », au cinéma l’Entrepôt

Dans le cadre de l’opération « Un été particulier », le cinéma l’Entrepôt (14e arrondissement) vous propose cet été un grand et beau voyage cinématographique placé sous le signe de l’évasion et de l’ailleurs. Chaque semaines, il vous sera proposé de belles pépites du cinéma contemporain autour de ce thème. Vous pourrez venir en profiter entre amis ou en famille puisque la sélection de films proposés se démarque par sa diversité de genres et de publics. Plus d’informations ici.

Laurence Aëgerter, « Ici mieux qu’en face », au Petit Palais

Dans cette exposition, Laurence Aëgerter expose son rapport sensible et intellectuel au Petit Palais en investissant les moindres recoins de ce haut lieu de la culture parisienne pour vous montrer son rapport poétique, sensible et visuelle aux objets du quotidien qu’elle érige en oeuvres artistiques à part entière. Plus d’informations ici.

« Descente sauvage », au parc de Belleville

Adaptée du ballet de Nijinski « L’Après-midi d’un Faune », Descente sauvage se veut être une performance tout droit sortie d’Arcadie (avec des faunes, notamment) prenant possession de l’espace urbain. Laissez vous séduire par les échos dansants de cette fable urbaine où le public sera invité à déambuler dans le parc de Belleville (20e arrondissement). Plus d’informations ici.

« Salaam Islam », à la Grande Mosquée de Paris

Salaam Islam est une exposition dans laquelle vous pourrez venir admirer le travail des photographes Pascal Deloche et Philippe Lissac. À travers des photos frappantes de réalisme et de beauté, l’exposition Salaam Islam (en arabe, « la paix » et « le salut ») souhaite montrer l’idée de fraternité et de paix dans la religion islamique, à travers des photos prises dans le monde entier et reflétant les différents rapports et les différentes pratiques de cette religion. Plus d’informations ici.

L’exposition photographique « Jeune », sur les Façades de la Caserne Napoléon

Sur une proposition du festival PhotoSaintGermain, les photographes Nicolas Cabos, Joseph Charroy, Martine Dawson, Rebekka Deubner, Bérangère Fromont, Pauline Hisbacq, Melchior Tersen et Camille Vivier ont répondu à l’appel pour exposer en pleine rue toute une série de photos portant sur la jeunesse et l’interrogeant, l’esquissant dans tout ce qu’elle de plus divers. On aime ! Plus d’informations ici.

Visuel ©siteLaurenceAëgerter