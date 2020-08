Les livres de votre été

Pour celles et ceux qui auraient lu (et adoré) Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu qui a obtenu le Goncourt en 2018 (lire notre critique ici), nous vous proposons de poursuivre la réflexion sur le même thème avec Ceux qui restent: faire sa vie dans les campagnes en déclin de Benoît Coquard. À partir d’une enquête immersive de plusieurs années dans la région Grand-Est, le sociologue nous plonge dans la vie quotidienne de jeunes femmes et hommes ouvriers, employés, chômeurs sous tout ses aspects : amitié, amour, travail ou encore réputation, le tout restitué dans sa complexité mais dans une langue simple et accessible.