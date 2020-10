L’agenda du week-end du 10 octobre

Ce week-end, la Culture s’exprime en majuscule et dans toute sa diversité : de la musique, du baroque, de la peinture en lumières, et du cinéma. Un parcours éclectique pour toucher du doigt toute sa richesse.

(Re)Lectures à la Pop

Cinq hymnes, choisis pour leur puissance fédératrice, seront interprétés successivement par des comédiens, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène…Ce samedi 10 octobre à 17H, Jules Bisson, metteur en scène, étudiant du CNSAD, Hicham Boutahar, comédien, Uriel Barthélémi, batteur et compositeur, Émilie Rousset, metteuse en scène, Anne Steffens, comédienne, et Manuel Vallade, comédien, interprèteront le célèbre hymne européen Ode à la joie, Symphonie n°9 de Beethoven.

Festival Baroque de Pontoise

Cette édition 2020/2021 du Festival Baroque de Pontoise est placée sous le signe du mouvement. Intitulée « Migrazione. Des Italiens hors d’Italie », le Festival s’intéresse et rend hommage cette année aux artistes italiens qui ont fait voyager leur art dans toutes les cours européennes. Musique, danse, littérature, cinéma, tous les champs de la création sont explorés et incitent chacun à réfléchir sur la mobilité des arts en Europe et la porosité de ses frontières en la matière.

Acid Hors Les Murs Marseille

Malgré l’annulation du Festival de Cannes 2020, pour cause de coronavirus, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion a supervisé sa sélection annuelle de films, aujourd’hui révélées. Ces neuf œuvres sont à découvrir depuis septembre et jusqu’en novembre lors de cycles de projections publiques. Ce week-end, du 8 au 11 octobre, la projection publique se tiendra à Marseille au Gyptis et à La Baleine.

Pour connaître notre critique des 9 films projetés par l’ACID, c’est ici.

MONET, RENOIR… CHAGALL. VOYAGES EN MÉDITERRANÉE

L’exposition propose un parcours immersif en lumière, de l’impressionnisme à la modernité. Plus de 500 oeuvres inondent l’Atelier des Lumières et révèlent le rapport souvent charnel de ces artistes à la Méditerranée. Cette création visuselle et musicale, pensée et élaborée par Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato Gatto, recouvre les murs de peinture lumineuse jusqu’à 10 mètres de haut.

Jusqu’au 3 janvier 2021.

L’âge d’or de la peinture danoise au Petit Palais

A l’occasion de cette exposition, le Petit Palais réunit les grands peintres danois du 19e siècle. Plus de 200 oeuvres phares de cette période y sont exposées, avec notamment celles d’artistes phares comme Christoffer Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye ou encore Constantin Hansen. Organisée en partenariat avec collaboration avec le Statens Museum for Kunst (SMK) de Copenhague et le Nationalmuseum de Stockholm, l’exposition offre un regard inédit sur le Danemark des années 1800.

Du 22 septembre 2020 au 3 janvier 2021.