L’agenda du week-end des 26 et 27 septembre

Ce week-end, laissez-vous bercer par la magie du cinéma qui fait vivre et revivre le génie créateur de réalisateurs uniques voyageant avec les écrans : une belle occasion de réfléchir ensuite au Festival Baroque de Pontoise sur l’art et ses frontières.

Soirée de soutien bande à part

Ce vendredi 25 septembre à 19 heures au Club de l’étoile, Michèle Halberstadt et Michel Ciment évoqueront l’homme Kubrick pour une soirée spéciale « Kubrick intime ». Après la projection du documentaire « Kubrick par Kubrick » de Grégory Monro (dans sa version longue), les témoins de l’évènement seront invités à prolonger leur discussion autour d’un apéritif au coin du feu.

Festival du film italien d’Annecy

Pour la première fois depuis sa création, festival du film italien d’Annecy s’ouvre lundi dans un format hybride, pour partie en salles et pour l’autre en ligne. Ainsi, Sur la trentaine de films programmés cet année, la moitié sera projetée dans les salles obscures partenaires du Festival, et l’autre moitié, sera visible sur internet, en streaming. Cette année, le Festival se déroule en partenariat avec notre magazine, dont la rédactrice en chef et fondatrice Yaël Hirsch est l’un des jurys.

YOU’LL NEVER WALK ALONE, Tamara Al Saadi

Autrice et metteuse en scène franco-irakienne, Tamara Al Saadi est révélée en 2018 lors du Festival Impatience puis au Festival d’Avignon. Pour cette troisième (Re)lecture, elle donnera son interprétation de « You’ll Never Walk Alone », qui fera sans aucun doute apparaître les paroles de cet hymne sous une lumière nouvelle.

Samedi 26 septembre à 17H, Péniche La Pop, en partenariat avec le magazine Toute la culture.

Festival Baroque de Pontoise

Cette édition 2020/2021 du Festival Baroque de Pontoise est placée sous le signe du mouvement. Intitulée « Migrazione. Des Italiens hors d’Italie », le Festival s’intéresse et rend hommage cette année aux artistes italiens qui ont fait voyager leur art dans toutes les cours européennes. Musique, danse, littérature, cinéma, tous les champs de la création sont explorés et incitent chacun à réfléchir sur la mobilité des arts en Europe et la porosité de ses frontières en la matière.

