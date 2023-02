L’Agenda culturel du week-end du 17 février

Que vous soyez théâtre ou danse, peinture ou musique, exposition immersive ou photographique, vous trouverez forcément chaussure à votre pied dans notre sélection du week-end !

Baùbo – de l’art de n’être pas mort de Jeanne Candel

Ne manquez pas les dernières représentations de la nouvelle création de Jeanne Candel au Théâtre de l’Aquarium ! Puisant son inspiration par la figure de Baùbo, issue de la tradition orphique grecque, Jeanne Candel et le directeur musical Pierre-Antoine Badaroux présentent une « passion d’aujourd’hui », où musique et théâtre s’entrelacent. Un spectacle où les scènes rivalisent d’onirisme, de cruauté et de sensualité, donnant à voir une anatomie de la passion et de ses tourments, trouvant sa juste expression dans le langage du rêve…

Où ? Au Théâtre de l’Aquarium, Paris XII

Quand ? Du 8 au 19 février 2023

Le Festival Everybody au Carreau du Temple

Initié par Le Carreau du Temple, le Festival Everybody revient pour une deuxième édition en poursuivant son interrogation sur la place du corps et les représentations qui y sont associées. Du 17 au 21 février 2023, se succèdent huit spectacles, aussi intransigeants qu’enthousiasmants. L’occasion pour de nombreux artistes de questionner les stéréotypes liés notamment au genre, à la couleur de peau, au handicap. La programmation du Festival inclut également des installations d’art contemporain, des battle waacking, des cours de danses et de bien-être, et de nombreuses rencontres !

Où ? Au Carreau du Temple, Paris III

Quand ? Du 17 au 21 février 2023

Une main tendue entre petits et grands au Théâtre de la Ville

Mélanie Perrier, chorégraphe à la subtilité ultime, a invité un « comité des enfants » à participer à l’élaboration d’une partition chorégraphique et sonore, interprétée par Yannick Hugron et Hugo Epié. Avec Et de se tenir la main, les artistes nous invitent à échanger autour de nos émotions, entre grands et petits. Au son des témoignages des enfants glanés tout au long de la création, les danseurs ne cesseront de se tenir la main, tout en démultipliant les significations de ce geste aussi banal que poétique…

Où ? A l’Espace Cardin, Paris VIII

Quand ? Du 14 au 18 février 2023

Chagall et Klee : les nouvelles expositions de l’Atelier des Lumières

À compter du 17 février, l’Atelier des Lumières met à l’honneur les peintres Marc Chagall et Paul Klee. De Paris et New York, l’exposition immersive suit la longue trajectoire de Chagall, mêlant tous les thèmes qui composent son imaginaire : son bestiaire fantastique, les personnages merveilleux du cirque, les épisodes bibliques et les références de la culture russe… D’apparence enfantine, un autre programme souligne la grande variété de techniques et la richesse d’imagination de Paul Klee, considéré comme l’un des artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle. L’exposition numérique rend hommage aux deux passions de l’artiste, peintre et violiste, démontrant que les fondements de ses œuvres plastiques sont liés à la musique.

Où ? A l’Atelier des Lumières, Paris XI

Quand ? Du 17 février 2023 au 7 janvier 2024

Black (and white) Music au Café de la Danse

Le Café de la Danse nous propose un voyage en photo et en musique, du jazz au hip-hop, à travers une exposition présentée du 17 février au 30 juin 2023. Le journaliste et photographe Frédéric Ragot a décidé de retracer l’histoire de la musique noire venue des États-Unis à travers des portraits des artistes qui en ont fait la gloire. Dans cette exposition, intitulée Black (and white) Music, se trouvent réunis Ray Charles, Louis Armstrong, Aretha Franklin, Duke Ellington, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, 2Pac, Snoop Dogg… et bien d’autres légendes !

Où ? A Café de la Danse, Paris XI

Quand ? Du 17 février 2023 au 30 juin 2023

© Photo de Baùbo – de l’art ne pas être mort, Jean-Louis Fernandez