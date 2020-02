L’agenda culture de la semaine du 17 février 2020

Février, ça rime avec ‘déguisé’ et ça tombe bien puisque c’est l’époque du Carnaval ! Et pour les grincheux qui n’aiment pas se Grimm-er, il y a Blanche Neige en ballet et plein d’autres choses !

Le Carnaval de Nice

136e édition du Carnaval, du 15 au 29 février 2020 et cette année, Nice fait sa Fashion Week avec le thème : « Roi de la Mode ». Place Masséna, il y a, le mardi 18 février à 21 h, il y a un corso illuminé avec de la lumière et des effets spéciaux, tandis que le lendemain, le 19 février, Nice célèbre la fête des fleurs !

Plus d’informations et réservation ici.

Blanche Neige et les sept nains à Sens

Chorégraphié par Hanry Mayorov, le Grand Ballet de Kiev présente le célèbre conte des frères Grimm. Un ballet qui va ravir l’imaginaire des amoureux de danse classique, tout âge confondu. Le jeudi 20 février 2020 à partir de 20h30, au Théâtre municipal.

Plus d’informations ici.

Un festival celtique en Bretagne

24e édition du Festival Roue Waroch du 21 au 23 Février 2020 à Plescop, à côté de Vannes. Le meilleur de la musique traditionnelle bretonne et du monde pendant trois jours de fête : un Fest-Noz 100% pur beurre salé, bien sûr !

Kenavo !

Plus d’informations ici.

Un tournoi d’échecs à Rochefort

19e édition du Festival International d’Échecs de Rochefort du samedi 22 au vendredi 28 février 2020. Une compétition internationale comptant plus de deux cents joueurs, avec ses fidèles et parmi eux des Grands Maîtres qui viennent de Russie, d’Ukraine et même d’Inde …

Un rendez-vous annuel et pas uniquement pour les fous du roi !

Plus d’informations ici.

C215 La Légende des Cieux au Bourget

Le street art squatte la ville du Bourget pour l’exposition « La Légende des Cieux ». L’artiste urbain Christian Guémy alias C215 a créé un itinéraire fait d’une trentaine de portraits représentant des personnages de la conquête du ciel et de l’espace. Sept d’entre eux sont visibles au Musée de l’Air et de l’Espace.

L’exposition a été mise en place, l’an dernier, notamment pour célébrer le centenaire du Musée du Bourget. L’expo se tient du 25 septembre 2019 au 25 mars 2020.

Plus d’informations ici.

Derniers jours du Festival des cinémas d’Asie de Vesoul

Se tenant du 11 au 18 février 2020, pour sa 26e édition, le festival a mis le Tibet à l’honneur, cette année en accueillant le cinéaste Pema Tseden. Un hommage est également rendu à l’actrice israélienne Ronit Elkabetz, quatre ans après son décès. D’ailleurs le festival se clôturera par la diffusion du film d’Eran Kolirin La Visite de la fanfare, dans lequel elle incarne d’une patronne de café au grand cœur.

Plus d’informations ici.

Visuel : © Affiche C215 La Légende des Cieux – Christian Guémy