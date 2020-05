En quarantaine sensuelle : Les Confine Amant·e(s) du Verrou – 2-

En temps de confinement, Betty et Lou du site de podcast audio érotiques Le verrou, proposent à nos lecteurs un podcast par jour. L’occasion de s’évader, toujours bien accompagnés, pour explorer fantasmes et envies, par delà toutes les contraintes. Rendez-vous avec leur toute nouvelle série des confinamantes

Pendant ces heures où nos corps sont lourdement entravés dans leur liberté, Le Verrou poursuit plus que jamais sa vocation de faire entendre les fantasmes et les imaginaires. Plus brefs, plus spontanés et entièrement débridés, les messages de Confine Amant·e(s) rêvent les échanges de corps, de peau, de sueurs et d’excitations mêlées entre amants séparés et/ou confinés. Nos voix et les auteurs proches du Verrou se prêtent à l’exercice et vous, si vous en avez envie, envoyez nous vos confidences confinées téléphoniques et volcaniques.

Si vous avez un message secret et brûlant à envoyer à celui ou celle que vous désirez pendant ce confinement, suggérez les à : [email protected]