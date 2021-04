Dua Lipa chantera en Facebook live pour soutenir l’occupation des théâtres

La célèbre chanteuse britannique Dua Lipa se produira en Facebook live demain à 14 heures pour apporter son soutien aux artistes français en ces temps difficiles.

L’artiste au groove rétro, et influence disco avait déjà manifesté son intérêt pour la France, et ses artistes. Son featuring « Fever » avec la chanteuse française Angèle avait été un succès phénoménal et avait recueilli plus de 54 millions de vues sur YouTube et 100 millions d’écoutes en streaming ! L’alchimie entre les deux artistes avait pris rapidement après avoir échangée longuement via les réseaux sociaux. Ce titre détonnant aux allures de tube des années 1980 était devenu rapidement numéro 1 en radio !

Contre toute attente, l’artiste a déclaré sur ses réseaux sociaux avoir été touchée situation des artistes en France, qui ne peuvent pas performer depuis un an, quand les États-Unis semblent enfin retrouver des moments de vie pré-covid. « Suprise… i’ll perform on facebook live for all my French fan and for all French artists to support them while this covid-19 thing. Love” a-t-elle tweeté.

Amatrice passionnée de théâtre depuis son plus jeune âge, elle prenait des cours à la Syvia Young Theatre School à temps partiel avant de se lancer dans la musique. Cette passion ne semble pas s’être atténuée puisqu’elle a choisi de se produire en direct live de la page Facebook du théâtre de l’Odéon. A ne pas rater.

Visuel : ©Pierre Lou Quillard