Disparition de l’écrivain et spécialiste du théâtre Georges Banu

L’universitaire et essayiste Georges Banu est mort à l’âge de 79 ans, ce samedi 21 janvier. Sa disparition a été annoncée par les éditions Actes Sud, au sein desquelles il dirigeait la collection « Le temps du théâtre ». Codirecteur de la revue Alternatives théâtrales, il laisse derrière lui un nombre considérable d’ouvrages consacrés aux études théâtrales.

Éditeur, écrivain et essayiste français d’origine roumaine, Georges Banu est décédé samedi 21 janvier, a annoncé Actes Sud sur son site. « Directeur de la collection “Le Temps du théâtre” avec Claire David, universitaire, professeur émérite d’études théâtrales, critique, compagnon de route des plus grands metteurs en scène de notre temps et spectateur infatigable, il nous laisse une somme incroyable d’analyses et de témoignages du théâtre de la fin du XXe et du début du XXIe siècle », déclare la maison d’édition. Françoise Nyssen, directrice d’Actes Sud et présidente du Festival d’Avignon a ajouté : « C’est l’une des grandes mémoires du théâtre qui disparait ».

Arrivé en France en 1971, Georges Banu était né le 22 juin 1943 à Buzau en Roumanie. Il a été professeur à l’Université Sorbonne – Nouvelle Paris 3 et au Centre d’études théâtrales de l’Université catholique de Louvain. Il était également membre statutaire de l’Atelier de recherche sur l’intermédiarité et les arts du spectacle (ARIAS), responsable du Groupe de recherche sur la représentation théâtrale de la mort de l’enfant du Centre de recherche sur la théorie et l’histoire du théâtre. Après en avoir été le secrétaire général, il préside l’Association internationale des critiques de théâtre de 1994 à 2000, avant d’en devenir membre d’honneur.

Georges Banu a consacré de nombreux travaux aux figures emblématiques de la mise en scène moderne, de Peter Brook à Antoine Vitez, de Jerzy Grotowski et Tadeusz Kantor à Ariane Mnouchkine ou Giorgio Strehler, devenus ses amis par la suite. « Sa connaissance de la scène européenne et mondiale, son érudition et son verbe imagé ont fait de lui un spectateur particulièrement éclairé et un écrivain très apprécié », rend hommage l’Institut Culturel Roumain de Paris dans un communiqué.

Ce spécialiste du théâtre est l’auteur d’une trilogie portant sur le théâtre et la peinture, comprenant Le Rideau, L’Homme de dos et Nocturnes (éditions Adam Biro), et d’une autre qui réunit L’Oubli, Le Repos et La Nuit (éditions Les Solitaires intempestifs). Il a également a publié Le Rouge et l’Or (éditions Flammarion/Rizzoli), une œuvre de référence pour la poétique du théâtre à l’italienne. Il a consacré un essai à l’œuvre de Tchekhov, intitulé Notre théâtre, La Cerisaie (Actes Sud), un autre consacré au théâtre japonais, L’Acteur qui ne revient pas (Gallimard) ainsi qu’un essai sur Peter Brook, dont il était spécialiste.

Le Théâtre sortie de secours, publié en 1984, lui a valu le prix de la critique dramatique. Georges Banu était président du Prix Europe pour le théâtre et avait lui-même reçu trois fois le prix du meilleur livre sur le théâtre du Syndicat de la critique ainsi que le Grand prix de la Francophonie de l’Académie française en 2014. Aussi, sa disparition laisse le monde du théâtre, et plus particulièrement celui de la critique théâtrale, en deuil.

Crédit photo : Wikipedia Commons