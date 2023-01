Claire Dupont prend la direction du Théâtre de la Bastille

Initiatrice et directrice de l’office de production Prémisses, Claire Dupont s’apprête à prendre la direction du Théâtre de la Bastille, salle de spectacle du onzième arrondissement de Paris.

Claire Dupont débute sa carrière en 2003 en tant que responsable des relations avec le public au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie avant de s’orienter vers la production artistique. Durant une dizaine d’années, elle accompagne de nombreux artistes en production, participant ainsi à l’émergence de sa génération (Pauline Bureau, Julien Gosselin, …). Enseignante-chercheuse à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris III, Claire Dupont y codirige le Master 2 professionnel Métiers de la Production Théâtrale.

En 2017, elle fonde l’office de production artistique Prémisses, qui s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire, afin d’accompagner de jeunes créateurs du spectacle vivant. Prémisses se donne pour objectif de favoriser leur insertion et la structuration de leurs projets professionnels. Ainsi, le dispositif Cluster, projet réunissant l’office de production et le Théâtre de la Cité internationale, a permis d’accueillir des équipes artistiques en « résidence de création et d’action artistique » au sein du théâtre. Des appels à projets à destination des écoles supérieures, lancés en 2017, 2019 et 2020 en partenariat avec le Jeune Théâtre National, ont également permis de retenir quatre équipes artistiques : Le Collectif Marthe ; Maëlle Dequiedt ; Eddy d’Aranjo, Edith Biscaro et Clémence Delille ; Daphne? Biiga Nwanak et Baudouin Woehl.

Dans l’interview qu’elle nous avait accordé en 2018, elle décrivait Prémisses comme « un organisme qui expérimenterait l’investissement d’une mission de service public de production, de diffusion et de structuration en direction de la très jeune création : un office de production artistique et solidaire, conçu comme une plateforme d’accompagnement et de développement de la carrière des très jeunes professionnels du spectacle vivant, pour les métiers artistiques, administratifs et techniques ».

Depuis janvier 2019, elle est également directrice des productions du Centre Dramatique National de Colmar, dirigé par Émilie Capliez et Matthieu Cruciani. Elle s’apprête à prendre la tête du Théâtre de la Bastille, dont la programmation est tout autant attachée à la chorégraphie qu’aux productions théâtres. Le théâtre cherchait un directeur depuis l’annonce du départ de Jean-Marie Hordé, qui assurait la direction depuis 1989.

Visuel © Théâtre de la Bastille – Wikipedia Commons