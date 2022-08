Carole Boinet prend la tête des Inrocks

Carole Boinet, auparavant rédactrice en chef adjointe du désormais – et à nouveau – mensuel Les Inrockuptibles, est nommée directrice de la rédaction en remplacement de Joseph Ghosn.

Historique

Carole Boinet était entrée aux Inrockuptibles en 2012, à 25 ans. Spécialiste des questions féministes et musicales, adoptant une approche transversale des sujets culturels et sociétaux, elle est depuis 2017 rédactrice en chef du numéro « Sexe » des Inrocks. Elle signe régulièrement de grands entretiens, notamment avec Iggy Pop, Kim Gordon, Kevin Shields, Clara Luciani, Paul B. Preciado ou encore Béatrice Dalle et JoeyStarr. Elle intervient également sur Radio Nova, participe à de nombreux jurys musicaux (Avant-Seine, Prix Joséphine des Artistes…) comme à des documentaires (entre autres, Banksy Most Wanted en 2021).

Une direction moderne

Carole Boinet aura pour mission d’amplifier les activités digitales du journal de référence en matière de prescription culturelle grâce à sa ligne éditoriale défricheuse, de relancer le Festival des Inrocks et de développer les synergies avec les autres marques du groupe Combat Media. Elle rejoint ainsi l’équipe de direction du groupe Combat Media, groupe de média et culture regroupant Les Inrockuptibles, Radio Nova, Rock en Seine, Rough Trade, chEEk, C Factory, Nova Production, Nova Spot, les Editions Nova ainsi que des pôles d’expertises de production audio et vidéo, d’édition, de live et de solutions publicitaires, communication et événements, créé en 2009 par Matthieu Pigasse. Elle sera notamment aux côtés de Mélanie Mallet à la tête de Radio Nova et de Matthieu Ducos à celle du festival Rock en Seine depuis 2020.

Emmanuel Hoog, directeur général de Combat Media, déclare : « La nomination de Carole Boinet à la tête de la rédaction, par son engagement et sa fidélité, son énergie et sa créativité au service des Inrockuptibles, constitue un atout fort et précieux face aux défis à venir ».

Visuel : Logo des Inrockuptibles © Wikicommons