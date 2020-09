Annie Cordy nous quitte à l’âge de 92 ans

La famille de la chanteuse et meneuse de revue a annoncé la mort de Annie Cordy, le 4 septembre dernier, à Vallauris, à l’âge de 92 ans. L’interprète de « Tata Yoyo » nous laisse avec un répertoire de 700 chansons joyeuses et des souvenirs festifs.

Née à Laeken sous le nom de Leonie Cooreman, Anne Cordy est non seulement belge mais a été anoblie par son roi, Albeet II qui l’a faite baronne en 2004. Cours de danse et piano la mènent de Bruxelles au Lido : elle arrive à Paris en 1950 et devient vite française. Meneuse de revue, elle accompagne le tour de France, anime des galas et en parallèle développe une carrière dans l’opérette (notamment dans La Route fleurie avec Georges Guétary et Bourvil) et au cinéma (Si Versailles m’était conté, de Sacha Guitry et Le Chanteur de Mexico avec Luis Mariano ou Le Chat de Pierre Granier-Deferre).

En 1954, c’est sur les conseils de Maurice Chevalier qu’elle fait un solo show à Bobino. Côté tubes, tout le monde se souvient de Chanteur de « Tata Yoyo », « La bonne du curé », « Cigarettes, Whisky et P’tites Pépées », mais aussi du titre extrait de la comédie musicale « Hello Dolly ».



Evidemment au coeur de nombreux duos, Anny Cordy participe au Gala de l’Union des artistes et aux Enfoirés. Invitée récurrente des plateaux télé, notamment des émissions de variétés et de témoignages sur le showbiz des années 1950 et 1960. Annie Cordy a également publié sa biographie sous le titre « Nini la chance ».

Sur twitter Stéphane Bern et Line Renaud pleurent une amie, Jean-Pierre Pernaud une invitée émouvante et nombreux sont les posts nostalgiques qui regrettent avec l’artiste une France où l’on aimait rire.

Je suis très triste d’apprendre la mort d’Annie Cordy ??Elle nous a si longtemps apporté tant de bonheur et de joie de vivre. Chaque rencontre avec elle était formidable et riche d’émotions. Vraiment triste. ?????? #anniecordy pic.twitter.com/UK3XWIryE0 — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) September 4, 2020

visuel : wikimedia commons / CC BY-SA 3.0 nl