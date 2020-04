Agenda virtuel de la semaine du 13 avril

Une énième semaine de confinement mais toujours des choses à faire et à visualiser depuis chez soi. On vous dresse quelques événements auxquels participer en ligne cette semaine.

Allocution du Président de la République

Lundi 13 avril, Emmanuel Macron tiendra sa quatrième allocution aux français dans le contexte du coronavirus : le président de la République annoncera à partir de 20h02 la prolongation du confinement qui devrait s’allonger au delà du 10 mai (AFP). D’autres sujets seront abordés comme le déconfinement, l’économie, la réouverture des écoles et commerces etc.

« 10ième art, les chemins buissonniers de la littérature jeunesse » – Salon virtuel

Afin d’occuper vos enfants de manière ludique et instructive toute la durée du confinement le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil organise un salon virtuel concernant la littérature jeunesse. Intitulé « 10ième art, les chemins buissonniers de la littérature jeunesse », l’évènement en ligne proposera des expositions, des interviews avec des auteurs, des web-séries littéraires, des ateliers créatifs, entre autres.

Concours de photo – MEP

Initié par la photographe, Marguerite Bornhauser La Maison Européenne de la Photographie lance le projet « Fenêtre ouverte », un concours de photo ouvert à tous afin de partager ensemble notre quotidien. L’idée est de réaliser une prise insolite autour de sa fenêtre et de la poster sur Instagram avec les hastags #fenetreouverte et #fenetresurl’autre et mentionner la @mep.paris. A la clé ? Un an d’abonnement à la Mep et votre photo dans le feed du centre d’exposition ! Toutes les informations ici.

Notre-Dame en réalité virtuelle

Il y a un an,le 15 avril 2019, Notre-Dame prenait feu et emportait dans ses flammes la célèbre « flèche » de la cathédrale. Depuis, de nombreux, projets ont été élaboré afin de revisiter les lieux avant et après l’incendie. Le documentaire « Revivre Notre-Dame », un programme en réalité virtuelle de 16 minutes proposé par TARGO,est l’occasion de redécouvrir l’édifice via une caméra à 360 degrés. A retrouver ici

« 1 Lettre 1 Sourire » – Soutien aux personnes en Ehpad

La plateforme « 1 lettre 1 sourire » permet de soutenir les personnes âgées isolées en Ehpad pendant cette difficile période qui les oblige à n’avoir aucun contact avec leurs proches. Cette initiative leur permet alors de garder un lien avec l’extérieur. Un moyen pour eux de continuer à communiquer et ne pas être totalement reclus. Si le projet vous intéresse, voici le lien pour y parvenir.

« Music Crab » – Application pour apprendre le solfège

Depuis le début du confinement, les occasions de s’essayer à de nouveaux hobbys ne manquent pas : désormais, l’application « Music Crab » permet à vos enfants d’apprendre les bases du solfège de façon ludique. Un moyen de développer leur oreille musicale. A retrouver sur Android et App Store.

Source image: « 10ième art, les chemins buissonniers de la littérature jeunesse » – Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil