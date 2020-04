En quarantaine sensuelle avec Le Verrou : « Roman de Violette » de la Marquise de Mannoury

En temps de confinement, Betty et Lou du site de podcast audio érotiques Le verrou, proposent à nos lecteurs un podcast par jour. L’occasion de s’évader, toujours bien accompagnés, pour explorer fantasmes et envies, par delà toutes les contraintes.

Ce soir, C. raconte un extrait du « Roman de Violette » de la Marquise de Mannoury in Anthologie du Coït, de Jean-Jacques Pauvert et Mathias Pauvert, La Musardine.

Photo(c) Clemence Demesme