Agenda du week-end du 31 juillet

Besoin de prendre l’air ce weekend ? Voici l’agenda pour guider vos sorties dans un Paris estival qui s’annonce culturel, politique et… festif !

Ce vendredi 31 juillet, de 23h à 2h, aura lieu au palais de Tokyo un Dj-set organisé en partenariat avec le célèbre club parisien Le Silencio. Pour cette occasion festive, c’est le Dj Polocorp qui sera aux platines et qui vous fera vibrer une bonne partie de la nuit sur la terrasse de ce lieu magnifique qu’est le Palais de Tokyo. Il faut absolument penser à réserver ses places pour profiter de la soirée. On y va ?

quais de Seine : La Démesure sur Seine Concerts sur les

Du 29 juillet au 1 aout, La Demesure sur Seine accueille toute une série de concerts allant du pop, à la soul, au funk, au rockabilly et bien plus encore ! Venez les rejoindre sur la grande terrasse estivale située Quai de la Rapée pour profiter entre amis ou en famille des concerts en plein-air, sur les quais, donnés de 20h à 22h ! L’événement touche bientôt à sa fin, ce serait dommage de rater ça ! Plus d’informations ici.

La libération sexuelle contée par des hystériques : un tour du Paris rouge et féministe, organisé par Feminists in the City

Samedi 25 juillet, de 16h30 à 18h30, Feminists in the City vous convie à un tour culturel de la Ville abordée sous l’angle de l’histoire du féminisme. Pigalle-Montmartre; son street art, ses cabarets et ses sex-shops n’auront donc plus de secret pour vous.Vous pourrez aborder sans complexe l’histoire du féminisme, ses thématiques et ses figures parfois encore jugées taboues. Pensez cependant à réserver pour saisir cette occasion inédite de profiter d’un tourisme culturel dans une ambiance bon enfant et ponctuée d’échanges et de débats avec les organisateurs.ices. Plus d’informations ici.

Jusqu’au 12 septembre, à l’occasion de l’ouverture nocturne de 11 Parcs et Jardins parisiens, l’Association Française d’Astronomie (AFA) – en partenariat la Mairie de Paris – organise durant toute la période estivale un marathon de 18 nocturnes où vous aurez l’occasion d’observer le ciel au sein des parcs, squares et jardins parisiens ouverts tout l’été. C’est l’occasion d’user du téléscope pour observer les étoiles, les constellations, les cratères lunaires : la beauté du ciel ! Le respect des règles sanitaires en vigueur comme le port de masque est, bien sûr, imposé. Avis aux aventureux cosmiques !

Marché des Grands Voisins #42

Ce dimanche 2 aout marque le retour du marché des Grands Voisins, une expérience de quartier originale située dans le 14e arrondissement de Paris. Venez vous y retrouver en famille ou entre amis et faire le plein d’animation. Ce sont au total 70 stands d’exposants qui seront disponibles pour le plus grand bonheur de toutes et de tous, excités.ées à l’idée de chiner à nouveau en plein-air. Plus d’informations ici.

Musées et monuments parisiens gratuits, ce dimanche

Ah les musées accessibles gratuitement tous les dimanches du mois ! Le confinement nous en aurait presque fait oublié ce délicieux usage. Venez donc faire le plein de découvertes ce dimanche 2 aout 2020. Tour de liste des établissements culturels à fréquenter gratuitement ce weekend, ici

Paris Plages 2020

Jusqu’au 30 août 2020, venez profiter des animations proposées par Paris Plages sur les Rives de Seine et le Bassin de la Villette. Cette année, le respect des consignes sanitaires n’empêchera pas la festivité. Au programme, cinéma sur l’eau, concerts de l’Orchestre de chambre de Paris mais aussi animations, baignade et détente. Plus d’information ici.

« Global(e) résistance » : une exposition engagée au Centre Pompidou, du 29 juillet 2020 au 4 janvier 2021

« Global(e) résistance » c’est la nouvelle exposition à ne pas rater. Le Centre Pompidou a souhaité donner la parole à des artistes des pays du Sud portant un art engagé. On nous y raconte des trajectoires de vie, des rapports différents à l’art et à la création avec un accent sans cesse mis sur une volonté de commune de lutter contre tous les types d’injustice.